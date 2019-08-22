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Абхазия Информ

ТАМАЗ ГОГИЯ: ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СОСТОЯЛИСЬ

Новости Воскресенье, 25 августа 2019 20:56
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Сухум. 25 августа. Абхазия-Информ. Выборы президента Абхазии состоялись. Пятидесятипроцентный порог явки преодолен. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия в Международном пресс-центре «Выборы Президента Республики Абхазия 2019».

По предварительным данным в выборах приняло участие 56% избирателей, включенных в основной и дополнительные списки избирателей.

На некоторых избирательных участках явка избирателей составила 60 и более процентов, а в 29 округе в Очамчырском районе – проголосовали 100 % избирателей.

В 20:00 завершилось голосование по выборам президента Абхазии. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов и подведению итогов голосования..

Избранным считается кандидат в президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 августа 2019 20:58

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