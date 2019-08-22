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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Воскресенье, 25 августа 2019 09:59
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 Сухум. 25 августа 2019. Абхазия-Информю.  В Абхазии проходят выоборы президента.  

09:59.  На пост президента Республики Абхазия претендуют девять кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Алхас Квициниа, Астамур Тарба и Рауль Хаджимба).

- С восьми утра стоят очереди на избирательных участках Сухума.

- Президент Рауль Хаджимаб проголосовал на избирательном участке №2 избирательного округа №5, расположенного на территории средней школы № 14.

- Глава государства ответил на вопросы журналистов, пришедших на участок. Представители СМИ поинтересовались о том, какие ожидания у Президента, а также будет ли, по его мнению, второй тур голосования.

- «Что бы ни было, главное, чтобы этот этап был пройден достойно. Ожидаю одного, что все пройдет спокойно. И я не сомневаюсь, что у нашего народа будет мирное и спокойное будущее», - сказал Рауль Хаджимба.

- Избранным считается кандидат в Президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования (из статьи 18 закона «О выборах президента Республики Абхазия»)

- Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия признает выборы Президента Республики Абхазия несостоявшимися, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей, а также в связи с выбытием кандидата в Президенты Республики Абхазия, если в избирательный бюллетень был включен только один кандидат (из статьи 18 закона «О выборах президента Республики Абхазия»).

- Выборы в целом или по отдельным округам либо отдельным избирательным участкам могут быть признаны недействительными из-за допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушений, повлиявших на итоги голосования. Решение о признании выборов недействительными принимается Центральной избирательной комиссией и может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Абхазия (из статьи я 18 закона «О выборах президента Республики Абхазия»)

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 августа 2019 10:07

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