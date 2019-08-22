В восемь утра открылись все избирательные участки Абхазии, а их 152. Два избирательных участка также открылись в России - в городах Москве и Черкесске

По предварительным данным Центризбиркома, в списки для голосования включено 118 932 человека. Это без учета лиц, которые поучают удостоверения на право голосования в ЦИКе.

Сухум. 25 августа 2019. Абхазия-Информ. 25 августа в Абхазии проводятся выборы президента республики. На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, двое из которых выдвинуты политическими партиями (Леонид Дзапшба - партией «Акзаара» и Алхас Квициниа - партией «Амцахара»), семь - инициативными группами граждан (Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба и Рауль Хаджимба).

Как сообщил «Абхазия-Информ», полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия, избирательный участок в Стамбуле открыт не будет.

Информация о ходе голосования будет представляться в Международном пресс-центре Центризбиркома «Выборы Президента Республики Абхазия 2019» в 12:10, 15:00, 17:00 и 18:10. В 20:30 будет представлена информация об окончании голосования, порядке подсчета голосов и времени объявления предварительных итогов выборов.

Президентом РА может быть избран гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Президент Республики Абхазия избирается сроком на 5 лет.

Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков подряд.

Одновременно с президентом Республики Абхазия избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

Вице-президентом может быть избран гражданин РА не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Абхазии не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Голосование проводится по месту прописки граждан РА при предъявлении паспорта гражданина РА образца 2016 года.

Граждане Республики Абхазия, не прописанные на территории Республики Абхазия могут принять участие в голосовании по выборам президента на основании паспорта гражданина РА и удостоверения на право голосования, которое с 15 по 25 августа выдает Центризбирком.

На этот раз голосующие ставят «птичку» напротив фамилии кандидата, за которого они голосуют, а не вычеркивают неугодные им фамилии. как это делалось на предыдущих президентских выборах.