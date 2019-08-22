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Абхазия Информ

ТАМАЗ ГОГИЯ: ЦИК НЕ ОТМЕНЯЛ ГОЛОСОВАНИЕ В СТАМБУЛЕ

Новости Суббота, 24 августа 2019 19:22
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ТАМАЗ ГОГИЯ: ЦИК НЕ ОТМЕНЯЛ ГОЛОСОВАНИЕ В СТАМБУЛЕ

 

Сухум. 24 августа 2019. Абхазия-Информ. Центризбирком не принимал решения об отмене голосования в Стамбуле в день выборов президента Абхазии. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Тамаз Гогия в субботу 24 августа на церемонии открытия Международного пресс-центра «Выборы Президента Республики Абхазия 2019»

Он напомнил, что учреждение участка за пределами Абхазии должно быть завершено за 30 дней до дня голосования. В установленные сроки ЦИК утвердил решение о создании избирательного участка в городе Стамбуле. Позже поступило ходатайство о переносе участка в другой город.

«Данное ходатайство пришло позже установленного законом времени. Поэтому ЦИК отказал в переносе участка. Об отмене голосования или закрытии участка на территории Турции решение не принималось», - сказал Тамаз Гогия.

Он проинформировал, что граждане Абхазии, проживающие за пределами страны, и имеющие двойное гражданство, список избирателей не формируют, и это никак не повлияет на ход голосования.

«В случае, если по тем или иным причинам, в Турецкой Республике выборы не пройдут, это никак не повлияет на ход голосования. Дело в том, что граждане Абхазии, проживающие за пределами страны и имеющие двойное гражданство, не являющиеся резидентами нашей страны, имеют право участвовать в голосовании, но при этом список избирателей не формируют. Явка не учитывает в данном случае список, который формируется в день голосования и никак не влияет на общий список граждан, внесенных для голосования», - уточнил председатель ЦИК.

https://apsadgil.info/news/politics/tamaz-gogiya-tsik-ne-otmenyal-golosovanie-v-stambule-/

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 24 августа 2019 19:25

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