ВАДИМ ХАРАЗИЯ: «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, В КОТОРЫХ НЕ УЧАСТВУЮТ НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, Я СЧИТАЮ НЕПОЛНОЦЕННЫМИ»

«Представительство Абхазии в Турции 28 июня 2019 года направило письмо в адрес Председателя ЦИК РА Тамаза Гогия с просьбой о том, чтобы в соответствии с Конституционным законом РА «О выборах Президента Республики Абхазия» Представительству Абхазии в Турции было предоставлено право организовать избирательный участок и провести выборы.

В письме Вадима Харазия, которое он прислал на абхазском языке в «Абхазия-Информ» говорится:

Сухум. 24 августа 2019. Абхазия-Информ . Президентские выборы, в которых не участвуют наши зарубежные соотечественники, я считаю неполноценными», - заявил полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

Следует отметить, что еще до 15 июля, когда ЦИК РА разрешил нам организовать избирательный участок, Федерация Абхазских культурных центров Турции приступила к подготовке к избирательной кампании.

Уже после получения официального разрешения, 23 июля была сформирована участковая избирательная комиссия. На первом же заседании были избраны председатель, заместитель и секретарь комиссии, а все подтверждающие документы направлены в Центризбирком РА.

По нашей просьбе, направленной еще 1 июля 2019 г., 6 августа из МВД РА мы получили список избирателей, в который было включено 512 человек.

Таким образом, в соответствии с абхазским законодательством, мы готовились к проведению выборов Президента РА,

В это время, Федерация Абхазских культурных центров, которая оказывает Представительству РА в Турции всяческую помощь, предложила Стамбульский избирательный участок №6 перенести в район Сакария, где проживает более 60 тысяч абхазов и где 64 абхазских села, а точнее в абхазское село Кайларка (Каиларҟа).

Федерация Абхазских культурных центров предложила провести большое праздничное мероприятие, посвященное двум важным событиям – выборам Президента Абхазии (25 августа) и Дню международного признания Абхазии (26 августа). Соответствующее письмо мы направили на имя председателя ЦИК РА Т. Гогия 2 августа. Мы особо подчеркнули, что перенос избирательного участка из Стамбула в Сакарию (в село Кайларка) удобен как тем, кто имеет право участвовать в голосовании, так и тем, кто примет участие в торжествах. Однако ответ на нашу просьбу мы получили лишь 22 августа.

Мы просили ЦИК разрешить нам перенос участка, а нам вместо этого прислали письмо о том, как и в какие сроки организуется участковая избирательная комиссия.

Хочу еще раз подчеркнуть, что избирательный участок №6 был организован, а участковая избирательная комиссия сформирована и начала работу в строгом соответствии с избирательным законодательством РА в надлежащие сроки.

По вопросу об удобном местоположении избирательного участка и других вопросах, касающихся организации голосования в Турции, мы вели консультации с действующим Президентом, Правительством и Парламентом Абхазии. Мы информировали власти Абхазии обо всех наших действиях. Однако, к сожалению, мы так и не получили согласия на перенос избирательного участка в Кайларка, где мы также планировали отметить День международного признания Абхазии.

В то же время поддержали наши инициативы и пошли нам навстречу как в руководстве села Кайларка, так и в руководстве Сакарии и правоохранительных органах Турции.

Мы разослали приглашения посетить наши праздничные мероприятия депутатам Парламента Турции, известным политикам, госчиновникам, послам стран, признавших независимость Абхазии, представителям объединений кавказских народов, сотням наших соотечественников, живущих в Турции.

Из-за того, что ЦИК не разрешил нам перенести избирательный участок из Стамбула в Сакарию, мы лишились возможности провести запланированные праздничные мероприятия.

Федерация Абхазских культурных центров и Представительство Абхазии в Турции вынуждены заявить: ввиду того, что ЦИК РА отказал нам в просьбе о переносе избирательного участка в Сакарию, у нас не осталось времени для того, чтобы организовать голосование по выборам президента РА в Стамбуле.

Если бы Центризбирком внимательнее отнесся к нашим просьбам и вовремя ответил на наши письма, абхазские соотечественники, живущие в Турции, не лишились бы возможности принять участие в голосовании по выборам Президента своей исторической Родины.

Наши соотечественники выражают крайнее неудовлетворение в связи с тем, что не смогут принять участие в голосовании во время президентской избирательной кампании 2019 года. Однако впредь допускать подобное нельзя. Наши соотечественник являются неотъемлемой частью Абхазии, им небезразлично её будущее и они имеют право участвовать в решении судьбоносных вопросов своей исторической Родины.

Президентские выборы, в которых не участвуют наши соотечественники, я считаю неполноценными.

Пусть предстоящие президентские выборы в Абхазии пройдут в спокойной обстановке, а их итоги будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Апсны!

Полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Вадим Харазия.

Стамбул, 23 августа 2019 г.

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ҬЫРҚӘТӘЫЛА ИҞОУ АҦСНЫ АХАҬАРНАК ГӘРАГА ИҲӘАМҬА

Ҳџьынџьуаа злахәым аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа бжатоуп ҳәа исыԥхьаӡоит!

Ҭырқәтәыла Ареспубликаҿы иҟоу Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахаҭарнакра аҟнытә, ҳазҭоу ашықәс лаҵарамза 28 рзы Аԥсны Алхратә Комиссиа Хада аиҳабы Гогиа Ҭ. И. ишҟа азыҳәара-шәҟәы наҳашьҭит. Уаҟа аҳәара ҟаҳҵеит, «Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхразы» аконститутциатә закәан инақәыршәаны, Ҭырқәтәыла иҟоу Аԥсны Ахаҭарнакра азин амазарц аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа реиҿкаареи рымҩаԥгареи.

Абраҟа иазгәаҭатәуп, АКХ (Алхратә Комиссиа Хада) ԥхынгәы 15 рзы иҳанаҭаз азин аҟынӡагьы, Аԥсны Ахаҭарнакра асзуҩцәеи Акультуратә хеилакқәа Рфедерациеи алхрақәа рымҩаԥгаразы аусеиҿкаара ҳалагахьан. Анаҩс, аофициалла азин анҳау, алхратә комиссиа еиҿкаан ԥхынгәы 23 рзы. Уи аԥхьатәи аилатәараҿы акомиссиа аиҳаби, ихаҭыԥуаҩи, амаӡаныҟәгаҩи алхын, изырҵабыргуа ашәҟәқәа зегьы АКХ ашҟа инашьҭын. Иара убасгьы, ԥхынгәы 1 азы Аԥсны Аҩныҵҟатәи аминистрра ҳаҳәан, нанҳәа 6 рзы иаҳзаашьҭын алхразы азин змоу 512 ҩык алхыҩцәа рсиа.

Абас ала, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны, атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥгаразы аҽазыҟаҵара ҳаҿын. Убри аамҭазы, ҳусеиҿкаараҿы акыр ахаҵгылара ҳазҭо Аԥсуа культуратә хеидкылақәа Рфедерациа иҳадыргалеит, Сҭампылтәи алхырҭатә ҭыԥ №6 Сакариа (60 нызықьҩык аԥсуаа зқәынхо 64 қыҭа ахьыҟоу) атәылаҿацә иаҵанакуа аԥсуа қыҭа Каиларҟа ииагазарц.

Аԥсуа культуратә хеидкылақәа Рфедерациеи, Аԥсны Ахаҭарнакреи иаҳзыманшәалахеит – аҳәынҭқарра ахада иалхрақәеи, Аԥсны ахьыԥшымра Азхаҵареи рыцхәк ала нанҳәа 25 рзы ныҳәа дук аҳасабала амҩаԥгара. Уи атәы зҳәо ашәҟәы нанҳәа 2 рзы АКХ аиҳабы Гогиа Ҭ. И. Аԥсны Ахаҭарнакра аҟнытә ашәҟәы изаҳҩит, ҳагьиҳәеит алхыҩцәеи, аныҳәа зҽалазырхәуеи ирзыманшәалоу – Каилар ақыҭаҿы амҩаԥгара. Аха АКХ ҳзыҳәара иахамыҵгылаӡеит, уимоу нанҳәамза 22 рзоуп ҳашәҟәы аҭак анҳауз. Ҳара Алхратә Комиссиа Хада ҳаҳәеит алхырҭатә ҭыԥ қалақьк аҟнытә даҽаџьара аиагаразы, аха аҭакс аҭыԥантәи алхратә комиссиа шеиҿкаатәу, ианеиҿкаатәу ауп иҳарҳәо. Даҽазныкгьы инаҵшьны иазгәаҳҭоит, алхырҭатә ҭыԥ №6 алхратә комиссиа Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны еиҿкаан, аусурагьы иаларган.

Алхырҭатә ҭыԥ маншәала азыԥшаара азҵаарала, Аԥсны Ахаҭарнакра анапхгаҩи, Аԥсны Аиҳабырреи, Жәлар Реизара – Апарламенти рнапхгаҩцәеи аимадара ҳабжьан, Ҭырқәтәыла Ареспубликаҿы алхрақәа реиҿкаареи рымҩаԥгареи рзы ҳшьаҿақәа еибаҳҳәон. Аха рыцҳарас иҟалаз, ҳара ҳҽыззыҟаҳҵоз ақ. Каилар аҟны алхрақәеи, Аԥсны Ахьыԥшымра Азхаҵара аныҳәеи рымҩаԥгаразы азин ҳмоуӡеит.

Убри аамҭазы, ҳусмҩаԥгатәқәа реиҿкаараҿы иаҳхаҵгылеит Каилар ақыҭа ахадара, уи зҵазкуа араион аиҳабыра, Сакариа атәылаҿацә анапхгара, Ҭырқәтәылатәи азинхьчаратә усбарҭақәа. Ҳныҳәахьы ааԥхьара рыман Ҭырқәтәыла Ареспублика Апарламент адепутатцәа, еицырдыруа аполитикцәа, ачынуаа, Аԥсны Ахьыԥшымра азхазҵаз атәылақәа рацҳаражәҳәаҩцәа, Кавказтәи ахеидкылақәа рхаҭарнакцәа, иара убасгьы шәҩыла ҳџьынџьуаа. Абри аҩыза аныҳәа ду аиҿкаареи амҩаԥгареи рзы АКХ аҟнытә азини алшареи ҳмоуӡзеит, алхырҭатә ҭыԥ азҵаара иахҟьаны.

Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа культуратә хеидкылақәа Рфедерациеи Аԥсны Ахаҭарнакреи ҳаиқәшаҳаҭны, ааԥхьара ҟаҳҵоит: Ҭырқәтәыла Ареспубликаҿы Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа рзы Алхратә Комиссиа Хада аҟнытә ахаҵгыларагьы, азингьы ҳмоуӡеит. Убри аҟнытә, Сҭампыл иазгәаҭаз алхырҭатә ҭыԥ №6 алхрақәа рыҽны аус ауртә алшара ыҟаӡам. Избанзар, алхрақәа, ҳахьырзыҟаҵаз аҭыԥ аҟнытә даҽаџьара риагаразы аамҭа акыр иҳацәмаҷуп. АКХ ианаамҭаз ҳашәҟәқәа рҭак ҟанаҵозҭгьы, даҽакала ахаҵгылара ҳанаҭазҭгьы, ҳџьынџьуаа алшара рымазаауан Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхразы. Аха, даҽазныкгьы иазгәаҳҭоит, уи аҩыза алшарагьы азингьы шыҟам! Уи азы ииашахаҭаны игәамҵны иҟоуп, ақәыӡбарагьы аадырԥшуеит Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа.

Абраҟа иазгәаҭатәуп, 2019 шықәса рзтәи аҳынҭқарра ахада иалхрақәа Ҭырқәтәыла Ареспубликаҿы рымҩаԥгара ԥырхага аиузаргьы, аринахыс уи аҩыза аҭагылазаашьа нышәашьа амаӡам! Избанзар ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл иалахәуп, уи алахьынҵа аӡбарагьы азин рымоуп! Ҳџьынџьуаа злахәым аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа бжатоуп ҳәа исыԥхьаӡоит!

Ҳажәлари ҳҳәынҭқарреи уаҵәтәи рԥеиԥш азы хәарҭара рыланы имҩаԥысааит иаҳзыԥшу алхрақәа!

Ҳаҭырла,

Ҭырқәтәыла иҟоу Аԥсны Ахаҭарнак

Вадим Ҳаразиа

23.08.2019 ш.