ОЛЕГ АРШБА ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ СВОЕГО НЕУЧАСТИЯ В ТЕЛЕДЕБАТАХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Я не принял в них участие. Причин тому несколько.

«23 августа в эфире Абхазского телевидения состоялись теледебаты с участием ряда кандидатов в Президенты Республики Абхазия.

Сухум. 24 августа 2019. Абхазия-Информ. В редакцию «Абхазия-Информ» поступило заявление кандидата в президенты Олега Аршба, в котором он объясняет причины своего неучастия в теледебатах, состоявшихся в прямом эфире Абхазского телевидения в пятницу вечером, 23 августа:

Основная причина заключаются в том, что отсутствие на эфире действующего президента лишало возможности участвовать с ним в открытом диалоге и опровергнуть распространяемые нашими оппонентами слухи о якобы существующем сговоре между нашей командой и Р. Хаджимба.

Другое обстоятельство не менее важно.

Мы предполагали, что почти половина участников «дебатов» намеревалась превратить их в дешевый политический пиар, тиражируя абсолютно бездоказательную, лживую информацию по вопросам нефтедобычи и энергетики. Кое-кому необходим скандал.

Это подтверждает и то обстоятельство, что как минимум двое из подписавших «Заявление» по данной теме неоднократно занимали руководящие должности в правительстве Республики Абхазия, от министра до Первого вице-премьера под началом разных президентов страны.

Но никогда эти господа публично не задавали подобные вопросы ни одному из глав государств и не ставили их на заседаниях правительства, членами которого являлись.

Кстати, вызывает недоумение категоричный призыв к недопущению «возврата во власть бывших».

Непонятно, почему это не распространяется на самих кандидатов, по нескольку раз наслаждавшихся этой властью.

Что касается претензий в том, что якобы я, как выразились некоторые участники прямого эфира, проявил неуважение к другим кандидатам и всем избирателям, тут необходимо пояснить: вопрос уважения или неуважения к отдельным кандидатам в Президенты – это личный вопрос.

Трудно представить смысл дискуссий о путях развития государства, когда с тобой хотят спорить участники государственного переворота, претендующие на должность президента.

А вот уважение к народу Республики Абхазия, к избирателям, в частности, нами было проявлено посредством многочисленных открытых встреч в городах и селах страны, а также участием в прямых эфирах абхазских телеканалов.

Мы уверены, что граждане страны оценили уровень прошедших вчера «дебатов», как и всей предвыборной кампании, и сделали соответствующие выводы.

Сухум, 24 августа 2019 г.

Кандидат в Президенты Республики Абхазия О.Н. Аршба»