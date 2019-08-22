В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕННТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 2019»

25 августа голосование по выборам президента будет проводиться на 152 избирательных участках, сформированных на территории республики. Еще три избирательных участка – за пределами Абхазии: два – в России , в городах Москва и черкесск и один в Стамбуле (Турция)

"Международный пресс-центр – это основное место работы, место встреч международных наблюдателей, журналистов. Здесь будет предоставляться официальная информация о ходе голосования» - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Сухум. 24 августа 2019. Абхазия-Информ . В субботу, 24 августа, в Сухуме открылся Международный пресс-центр Центризбиркома РА «Выборы Президеннта Республики Абхазия 2019». Международный пресс-центр будет работать три дня с 24 по 26 августа.

На высший государственный пост страны претендуют девять человек, двое из которых выдвинуты политическими партиями (Леонид Дзапшба - партией «Акзаара» и Алхас Квициниа - партией «Амцахара»), семь - инициативными группами граждан (Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба и Рауль Хаджимба).

По предварительным данным Центризбиркома, в списки для голосования включено 118 932 человека. Это без учета лиц, которые поучают удостоверения на право голосования в ЦИКе. Несколькими днями раньше сообщалось о 116 075 избирателях.

В программе работы Международного пресс-центра «Выборы Президента Республики Абхазия 2019» в день голосования 25 августа предусмотрены выступления председателя Центризбиркома Тамаза Гогия, министра иностранных дел Даура Кове, министра внутренних дел Гарри Аршба, Генпрокурора Зураба Ачба, международных наблюдателей. Информация о ходе голосования будет представляться в 12:10, 15:00, 17:00 и 18:10. В 20:30 будет представлена информация об окончании голосования, порядке подсчета голосов и времени объявления предварительных итогов выборов.

Президентом РА может быть избран гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Президент Республики Абхазия избирается сроком на 5 лет.

Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков подряд.

Одновременно с президентом Республики Абхазия избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

Вице-президентом может быть избран гражданин РА не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Абхазии не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Голосование проводится по месту прописки граждан РА при предъявлении паспорта гражданина РА образца 2016 года.

Граждане Республики Абхазия, не прописанные на территории Республики Абхазия могут принять участие в голосовании по выборам президента на основании паспорта гражданина РА и удостоверения на право голосования, которое с 15 по 25 августа выдает Центризбирком.

На этот раз голосующие ставят «птичку» напротив фамилии кандидата, за которого они голосуют, а не вычеркивают неугодные им фамилии. как это делалось на предыдущих президентских выборах.