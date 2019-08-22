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Абхазия Информ

ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ АННЫ БЕЖУАШВИЛИ ОТКРЫЛАСЬ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 23 августа 2019 21:09
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ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ АННЫ БЕЖУАШВИЛИ ОТКРЫЛАСЬ В СУХУМЕ

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Информ. Первая персональная выставка художницы Анны Бежуашвили открылась сегодня в антикварном салоне по ул. Пушкина в Сухуме.

Более десятка живописных полотен соседствуют с экспонатами старинного искусства. Анна Бежуашвили – художник-любитель, рисует с детских лет, но серьезно заниматься живописью стала в достаточно зрелый период жизни. Желание Анны работать с холстом, красками и кистью может объясняться и тем, что и её бабушка была художником.

На выставке представлены работы, созданные Анной за три года. Это и пейзажи родного Сухума, и полотна со средиземноморскими мотивами, портреты африканских красавиц, натюрморты, много цветов.

Особенность любительского творчества Анны Бужуашвили, ее изобразительного языка - это создание рисунка вне существующих правил. Работы Анны эмоциональны, наполнены неподдельной добротой и теплом. Художница часто рисует грифелем портреты своих друзей, передавая не только физическое, но и психологическое сходство, что является наиболее сложным при создании портрета, который является одним из самых сложных жанров живописи.

Ее полотна источают свет, неисчерпаемую энергию, передающую любовь, нежность, порой и грусть. Анна чрезвычайно красивый, креативный и разносторонний человек. Наравне с живописью, музыка и театр - весьма важные части её жизни.

Многие работы художницы Бежуашвили находятся в частных коллекциях многих почитателей ее таланта в разных городах России, Греции, Германии и других стран.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2019 21:15

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