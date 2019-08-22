ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ АННЫ БЕЖУАШВИЛИ ОТКРЫЛАСЬ В СУХУМЕ

Более десятка живописных полотен соседствуют с экспонатами старинного искусства. Анна Бежуашвили – художник-любитель, рисует с детских лет, но серьезно заниматься живописью стала в достаточно зрелый период жизни. Желание Анны работать с холстом, красками и кистью может объясняться и тем, что и её бабушка была художником.

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Информ. Первая персональная выставка художницы Анны Бежуашвили открылась сегодня в антикварном салоне по ул. Пушкина в Сухуме.

На выставке представлены работы, созданные Анной за три года. Это и пейзажи родного Сухума, и полотна со средиземноморскими мотивами, портреты африканских красавиц, натюрморты, много цветов.

Особенность любительского творчества Анны Бужуашвили, ее изобразительного языка - это создание рисунка вне существующих правил. Работы Анны эмоциональны, наполнены неподдельной добротой и теплом. Художница часто рисует грифелем портреты своих друзей, передавая не только физическое, но и психологическое сходство, что является наиболее сложным при создании портрета, который является одним из самых сложных жанров живописи.

Ее полотна источают свет, неисчерпаемую энергию, передающую любовь, нежность, порой и грусть. Анна чрезвычайно красивый, креативный и разносторонний человек. Наравне с живописью, музыка и театр - весьма важные части её жизни.

Многие работы художницы Бежуашвили находятся в частных коллекциях многих почитателей ее таланта в разных городах России, Греции, Германии и других стран.