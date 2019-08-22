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Абхазия Информ

РОССИЯ ПРОФИНАНСИРУЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ АБХАЗСКОЙ АРМИИ

Новости Пятница, 23 августа 2019 15:20
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РОССИЯ ПРОФИНАНСИРУЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ АБХАЗСКОЙ АРМИИ

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-ИНформ. Россия будет финансировать модернизацию абхазской армии и развивать с Абхазией военное сотрудничество, соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой военного ведомства Абхазии Мерабом Кишмария, сообщает «Российская газета»..

На встрече также было подписано соглашение о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между странами.

По словам главы военного ведомства РФ, между странами создано общее пространство обороны и безопасности. "Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь", - отметил Шойгу. По его словам, важное значение имеют документы и соглашения, которые были подписаны в 2014 и 2015 годах. "И, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности", - подчеркнул Шойгу.

В 2014 году между РФ и Абхазией был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который подразумевал создание общего пространства обороны и безопасности между странами и создание объединенной группировки войск (сил), выделенных из состава Вооруженных Сил РФ и Вооруженных Сил Абхазии.

Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария поблагодарил Россию за вклад в обеспечение безопасности республики. "То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности - это особая благодарность", - сказал Кишмария. По его словам, в первую очередь, это заслуга министра обороны РФ, российских офицеров и генералов, которые занимаются совместно с абхазскими офицерами и генералами, обеспечением безопасности. "Еще раз выражаю свою благодарность за ту государственность, которая обеспечивается у нас силами ваших войск", - сказал Кишмария.

https://rg.ru/2019/08/23/rossiia-profinansiruet-modernizaciiu-abhazskoj-armii.html

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2019 15:23

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