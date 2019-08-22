ШОЙГУ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Инфором. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество России и Абхазии, сообщает российский телеканал «Звезда» .

Кроме того, стороны заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики.

Документ был подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между РФ и Абхазией.