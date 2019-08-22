 

В мире

Документы

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ШОЙГУ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 23 августа 2019 12:49
Оцените материал
(0 голосов)

 

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Инфором. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество России и Абхазии, сообщает российский телеканал «Звезда» .

Кроме того, стороны заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики.

Документ был подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между РФ и Абхазией.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2019 13:32

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН БОЧИ АДЖИНДЖАЛ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.