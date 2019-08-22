СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН БОЧИ АДЖИНДЖАЛ

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о создании комиссии по организации похорон известного искусствоведа, члена Союза писателей Абхазии, члена Союза художников СССР и Абхазии, члена Союза журналистов СССР и Абхазии, заслуженного работника культуры Республики Абхазия, руководителя культурно-благотворительного общества «Апсны» в городе Санкт-Петербург, кавалера Ордена Ахьдз-Апша III степени Бочи Миджитовича Аджинджал.

Председатель комиссии – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия.

Прощальная церемония состоится 25 августа в 13:00 по адресу: город Сухум, улица Воронова, 24.

Боча Миджитович Аджинджал родился 28 декабря 1937 года в селе Пакуаш Очамчирского района. Выпускник ткуарчалской средней школы №1 1957 года. В 1957–1958 годах работал мотористом на центральной обогатительной фабрике.

В 1958–1959 гг. – бурильщик Ткуарчалшахтостроя, был политруком шахты № 2.

В 1959–1960 гг. – инструктор Ткуарчалского горкома ЛКСМ.

В 1960 г. поступил на филологический факультет СГПИ им. А. М. Горького.

1967 г. - младший научный сотрудник Абхазского государственного краеведческого музея, а также преподаватель истории изобразительного искусства в Сухумском художественном училище.

1968 - 1970 гг. – инспектор учреждений искусства Министерства культуры Абхазской АССР.

1970 - 1975 гг. – корр. отдела культуры газеты «Аԥсны ҟаԥшь».

1975 - 1976 гг. – директор художественных производственных мастерских Союза художников Абхазии.

1976 г. - младший научный сотрудник Абхазского НИИ истории, языка и литературы им. Д. И. Гулиа, занимается изучением проблемы изобразительного искусства с древнейших времен по ХХ век.

В 1978 Боча Миджитович Адхинджал подготовил и издал альбом работ выдающегося абхазского живописца, графика, художественного критика и сценографа петербургских императорских театров 1906–1918 гг., сценографа Дягилевских сезонов за рубежом (1920–1930) А. К. Чачба (Шервашидзе).

Б, Аджинджал автор монографий «Искусство древней Абхазии от палеолита до ранней античности (по археологическим данным)», «История абхазского советского изобразительного искусства с 1921–1990 гг.».

Его рукописи сгорели во время поджога АБНИИ в октябре 1992 года.

В 1980 г. он подготовил и издал сборник очерков об искусстве «Искры искусства» (Сухум).

В 1985 г. Аджинджал издал многолетний труд «Страницы большой жизни», посвященный художнику А. К. Чачба, а в 1986 г. - альбом работ художника Н. А. Писарчука.

В 1987 г. участвует в археологических раскопках грота Агца в селе Анхуа Гудаутского района. организованной Абхазским НИИ языка, литературы и истории и Институтом археологии АН СССР.

В 1998 в г. Санкт-Петербург Аджинджал издал книгу «Князь Александр Чачба. Статьи об искусстве. Отрывки из записных книжек».

Боча Миджитович Аджинджал был активным участником национально-освободительного движения Абхазии с 1967 года.

В 1993 он создает в г. Санкт-Петербурге культурно-благотворительное общество «Апсны». Оно помогало во время войны раненым воинам Абхазии, проходившим лечение в Санкт-Петербурге. Общество «Апсны» оказывало помощь также беженцам из Абхазии. До 2005 г. Б. Аджинджал являлся заместителем председателя общества «Апсны».

В 2005 г. награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени, юбилейной медалью в честь 300-летия СПб.