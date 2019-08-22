ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ В СОЦСЕТЯХ, О ЗАКРЫТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СТАМБУЛЕ
Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Информ. Пресс-секретарь Центризбиркома РА Елена Лабахуа опровергла слухи, распространяемые в соцсетях, о закрытии избирательного участка в Стамбуле.
«Решением Центризбиркома, принятым еще месяц назад, в Самбуле был открыт участок, представитель ЦИК отвез туда все необходимые документы для проведения голосования», - сообщила «Абхазия-Информ» Елена Лабахуа.
По словам пресс-секретаря ЦИК, «в целом к выборам все готово, нет никаких особых сложностей для проведения голосования 25 августа в 152 избирательных участках».
По предварительным данным ЦИК РА, число избирателей 116 075 человек.
В субботу, 24 августа, в 12:00 в здании Госкомитета по репатриации состоится открытие Международного пресс-центра ЦИК РА по выборам президента РА 2019г.
А между тем, полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия о том, что в Турции не состоится голосование на выборах президента Абхазии.
"Никаких нарушений не было. В соответствии с законодательством Абхазии была сформирована в тридцатидневный срок до выборов комиссия, акты, назначен председатель комиссии. Единственное, 2 августа я попросил ЦИК, чтобы они перенесли место дислокации избирательного участка (из Стамбула в Сакарью - прим. редакции), и только 22 августа они дали ответ, что я не вправе это делать, так как я нарушаю закон, но в законе такого нигде не прописано", - рассказал Харазия.
Полпред в Турции добавил, что уже физически не успевает организовать выборы на участке в Стамбуле, а перенос места проведения выборов в Сакарью был связан с тем, что там компактно проживают этнические абхазы и там же состоится празднование по случаю Дня признания независимости республики.
По его словам, в Сакарье расположены 54 абхазских села, в которых проживает около 60 тысяч абхазов.
Харазия уточнил, что в Сакарье все готовы для проведения выборов президента Абхазии, но разрешения от ЦИКа на это нет.
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