Россия, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Армения, Беларусь и Азербайджан представят зрителям своих лучших исполнителей и национальные творческие коллективы.

Они представят номера-посвящения Москве под аккомпанемент сводного симфонического оркестра, сформированного с участием музыкантов приглашённых стран.

Мероприятие планируется провести в формате многонационального концерта, в котором примут участие национальные коллективы и сольные исполнители дружественных республик.

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Информ . 7 сентября 2019 года Абхазия примет участие в праздновании "Дня города" в Москве на ВДНХ.

"В абхазской части программы прозвучит стихотворение "Родина" поэта Сандро Сангулиа, которое на родном языке прочтет поэтесса, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа, Гунда Сакания. Затем на главную сцену Москвы выйдет Солистка Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава с песней «Абхазия моя» в сопровождении Московского ансамбля абхазского танца «Амцабз» под руководством Лаши Марухба», - рассказал исполнительный директор Международного культурно-делового центра Абхазии в Москве Олег Лакоба.

На концерте планируется принять более трёх тысяч зрителей. Среди почётных гостей - президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, послы дружественных государств, почётные граждане Москвы."

"МКДЦ РА в сотрудничестве с Департаментом международного сотрудничества ВДНХ занимается подготовкой участия нашей страны в столь значимом мероприятии". - добавил Олег Лакоба.

Первый канал будет вести прямую трансляцию на крупнейшие города России.

Об этом сообщает пресс служба МКДЦ РА.