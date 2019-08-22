АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ "ДНЯ ГОРОДА" В МОСКВЕ НА ВДНХ
Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Информ. 7 сентября 2019 года Абхазия примет участие в праздновании "Дня города" в Москве на ВДНХ.
Мероприятие планируется провести в формате многонационального концерта, в котором примут участие национальные коллективы и сольные исполнители дружественных республик.
Они представят номера-посвящения Москве под аккомпанемент сводного симфонического оркестра, сформированного с участием музыкантов приглашённых стран.
Россия, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Армения, Беларусь и Азербайджан представят зрителям своих лучших исполнителей и национальные творческие коллективы.
"В абхазской части программы прозвучит стихотворение "Родина" поэта Сандро Сангулиа, которое на родном языке прочтет поэтесса, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа, Гунда Сакания. Затем на главную сцену Москвы выйдет Солистка Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава с песней «Абхазия моя» в сопровождении Московского ансамбля абхазского танца «Амцабз» под руководством Лаши Марухба», - рассказал исполнительный директор Международного культурно-делового центра Абхазии в Москве Олег Лакоба.
На концерте планируется принять более трёх тысяч зрителей. Среди почётных гостей - президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, послы дружественных государств, почётные граждане Москвы."
"МКДЦ РА в сотрудничестве с Департаментом международного сотрудничества ВДНХ занимается подготовкой участия нашей страны в столь значимом мероприятии". - добавил Олег Лакоба.
Первый канал будет вести прямую трансляцию на крупнейшие города России.
Об этом сообщает пресс служба МКДЦ РА.
Последнее от
- ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ В СОЦСЕТЯХ, О ЗАКРЫТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СТАМБУЛЕ
- ПОСОЛ НИКАРАГУА В АБХАЗИИ ВРУЧИЛА ПРЕЗИДЕНТУ РАУЛЮ ХАДЖИМБА ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МИНКАВКАЗА РОССИИ
- УТВЕРЖДЕНЫ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСКОМИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД
- ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ В 2020 ГОДУ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА ЗАРПЛАТ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ БЮДЖЕТНЫХ РАБОТНИКОВ