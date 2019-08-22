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Абхазия Информ

ПОСОЛ НИКАРАГУА В АБХАЗИИ ВРУЧИЛА ПРЕЗИДЕНТУ РАУЛЮ ХАДЖИМБА ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

Новости Пятница, 23 августа 2019 11:36
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ПОСОЛ НИКАРАГУА В АБХАЗИИ ВРУЧИЛА ПРЕЗИДЕНТУ РАУЛЮ ХАДЖИМБА ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

Сухум. 23 августа 2019. Абхазия-Информ. Сегодня, 23 августа, состоялась церемония вручения верительной грамоты Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа Альбой Асусеной Торрес-Мехией Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба.

Приветствуя никарагуанского дипломата, Рауль Хаджимба сказал: «Мы заинтересованы в том, чтобы Ваша деятельность была результативной и служила укреплению всего комплекса двусторонних связей. Можете быть уверены, что со стороны руководства Абхазии, наших министерств, ведомств, а также общественно-политических и деловых кругов Вам будут оказана всесторонняя помощь и содействие.

С удовлетворением отмечаем, что сложившиеся за годы сотрудничества между нашими государствами отношения отличают чувства дружбы, взаимодоверия и уважения. Эти отношения имеют для нас особое значение. 3 сентября 2008 года является поистине знаменательным днем в новейшей истории Республики Абхазия. В этот день наше стремление к построению свободного государства поддержал народ Никарагуа, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости, в лице своего великого лидера и большого друга Абхазии команданте Хосе Даниэля Ортеги Сааведра. Мы в Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будем помнить этот день и дружескую поддержку, оказанную нам в столь ответственный период нашей истории. 10 сентября мы отметим 10 летнюю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа. В ходе официального визита Президента Абхазии Сергея Багапша в Никарагуа в июле 2010 г. были подписаны первые двусторонние документы, стал развиваться договорно-правовой фундамент абхазо-никарагуанского сотрудничества. Устойчивые связи и общность позиций по вопросам двустороннего сотрудничества и ключевым аспектам мироустройства, а также регулярный характер межправительственных и межведомственных контактов представляют нам прочную основу для дальнейшего развития межгосударственных отношений. Мы высоко ценим поддержку, оказываемую нам Республикой Никарагуа, как на региональных, так и на международных площадках, в рамках, в частности, Организации Объединенных Наций.

Повестка нашего межгосударственного общения расширяется. Мы приветствуем уверенное развитие нашего политического диалога. В Вашем лице мы выражаем благодарность руководству Республики Никарагуа за теплый прием и эффективную организацию визита делегации Республики Абхазия в Манагуа в июле текущего года для участия в памятных мероприятиях, посвящённых 40 -летней Победе в Сандинистской революции. Ваше Превосходительство, мы благодарим руководство Республики Никарагуа за неизменный интерес к нашей стране. Мы высоко ценим личный вклад президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортеги Сааведра в развитие двусторонних связей.

Уважаемая госпожа Посол, впереди у вас важная и ответственная работа. Потенциал расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества наших государств значителен. Убеждён, вы внесёте большой вклад в продолжение абхазо-никарагуанского двустороннего взаимодействия. Искренне желаю Вам успехов, а братскому народу Никарагуа мира и процветания. Еще раз добро пожаловать».

«Для меня большая честь служить моему народу и представлять его здесь в Республике Абхазия, - сказала посол Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес-Мехия, вручая президенту Раулю Хаджимба верительные грамоты. - Я хотела передать вам сердечные искренние приветствия от Президента, команданте Даниэля Ортеги и Вице-президента Республики Никарагуа Росарио Мурильо. Нас с вами объединяет долгий совместный путь развития, наши обе страны в течение 10 лет проходят один и тот же путь, и мы нацелены на то, чтобы продолжить его, укрепляя сотрудничество. Мы надеемся и верим в то, что наши совместные усилия поведут нас вперед. И Абхазия, и Никарагуа - это страны, которые сами избрали свой путь, путь свободы и мира. И мы вместе будет работать, чтобы достичь этого мира для наших стран. Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы принимаете меня сегодня здесь, что оказали мне такую честь. Нас очень тепло и гостеприимно встретили. Мы с большим удовольствием будем работать над развитием связей с Вашей страной".

Она также рассказала о том, что мечтает изучить абхазский язык, чтобы когда-нибудь прочитать в оригинале стихи  прекрасного поэта Баграта Шинкуба.

"Я знаю, что он в 1957 году познакомился с другим великим поэтом, чилийцем Пабло Нерудой, и я хотела бы, чтобы литература также была ещё одним связующим звеном между нами, чтобы искусство нас также объединяло", - сказала господжжа посол. 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2019 11:41

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