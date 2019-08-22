ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МИНКАВКАЗА РОССИИ
Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ. В Кабинете министров Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.
В заседании приняли участие премьер-министр Валерий Бганба, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба, представители Минкавказа России и Банка России.
Участники обсудили ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, в рамках которой в 2019 году предусмотрена реализация 61 мероприятия. Из них к завершению планируются 52 проекта.
Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены планы по утверждению Инвестиционной программы развития Абхазии на 2020-2022 годы, а также дополнительные механизмы оказания финансовой помощи Российской Федерацией Абхазии по линии реализации мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными вредителями на территории республики, модернизации систем водоснабжения и других вопросов инфраструктуры.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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