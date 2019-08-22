 

В мире

Документы

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МИНКАВКАЗА РОССИИ

Новости Четверг, 22 августа 2019 20:04
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ. В Кабинете министров Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

В заседании приняли участие премьер-министр Валерий Бганба, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба, представители Минкавказа России и Банка России.

Участники обсудили ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, в рамках которой в 2019 году предусмотрена реализация 61 мероприятия. Из них к завершению планируются 52 проекта.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены планы по утверждению Инвестиционной программы развития Абхазии на 2020-2022 годы, а также дополнительные механизмы оказания финансовой помощи Российской Федерацией Абхазии по линии реализации мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными вредителями на территории республики, модернизации систем водоснабжения и других вопросов инфраструктуры.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 6 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНЫ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСКОМИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.