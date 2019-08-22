УТВЕРЖДЕНЫ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСКОМИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД

Из этой суммы около 10 млн рублей тратится на охрану бывших военных санаториев МВО и ПВО переданных под юрисдикцию Госкомимущества в сентябре 2011 года.

Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ . Предельная численность работников Госкомитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации в 2020 году составит 27 штатных единиц, а размер ассигнований из средств республиканского бюджета на содержание Госкомимущества – 18,298 млн рублей. Соответствующее постановление принято 22 августа на заседании Кабмина РА. 384 рублей.

«Министерство обороны Российской Федерации готово взять в аренду оба объекта, но при условии передачи им обоих санаториев», – сообщил представитель Минобороны РА Нодар Пилия.

Сегодня же Кабинет министров утвердил «Межведомственную краткосрочную целевую программу финансово-материального обеспечения деятельности компетентных центральных органов государственного управления и должностных лиц, направленную на реализацию внешнеполитических задач по представлению интересов Республики Абхазия на Международных Женевских дискуссиях стабильности на Южном Кавказе».

Министерству финансов предписано обеспечить финансирование Программы из средств Республиканского бюджета на 2020.

Министерство иностранных дел в срок до 1 сентября 2020 года должно будет представить в Кабмин отчет о реализации Программы (о реализованных мероприятиях, израсходованных финансовых средствах, достигнутых результатах).

«Женевские дискуссии – это единственная площадка, где мы можем излагать свое мнение и поднимать проблемы Абхазии», – подчеркнул премьер-министр Валерий Бганба.