ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ В 2020 ГОДУ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА ЗАРПЛАТ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ БЮДЖЕТНЫХ РАБОТНИКОВ
Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ. Правительство утвердило Протокол к «Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан».
По словам вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба, согласно Протоколу, срок действия двустороннего Соглашения продлен до 31 декабря 2022 года.
«Соглашение действует с 2015 года. И если в 2019 году на софинасирование было предусмотрено 588 млн рублей, то в 2020 год эта цифра составит более 1 млрд рублей», - сообщил Нанба.
По его словам, если в 2019 году среднемесячная заработная плата педагогов общеобразовательных учреждений составляет 12 800 рублей, то в 2020 она увеличится до 16 947 рублей.
Врачи, получающие в 2019 году в среднем 18 135 рублей, в 2020 станут получать 23 486 рублей.
В 2020 гду будет увеличена средняя заработная плата: педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - до 16 065 рублей; педагогических работников учреждений дополнительного образования детей - до 15 653 рублей; преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования - до 17 183 рублей; преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования - до 19 713 рублей; научных сотрудников - до 17 406 рублей; среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 14 387 рублей; младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 9 645 рублей; работников учреждений культуры (основной персонал) - до 15 372 рублей; работников, занимающих должность служащего «социальный работник» - до 9 654 рублей.
Под это соглашение попадут около 7 тысяч человек, из которых 2 тысячи – учителя.
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