ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ В 2020 ГОДУ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА ЗАРПЛАТ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ БЮДЖЕТНЫХ РАБОТНИКОВ

Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ. Правительство утвердило Протокол к «Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан».

По словам вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба, согласно Протоколу, срок действия двустороннего Соглашения продлен до 31 декабря 2022 года.

«Соглашение действует с 2015 года. И если в 2019 году на софинасирование было предусмотрено 588 млн рублей, то в 2020 год эта цифра составит более 1 млрд рублей», - сообщил Нанба.