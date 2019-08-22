СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НА 2020 ГОД ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ ПОЧТИ 87 МЛРД РУБЛЕЙ

Прогнозные объемы производства в 2020 году, без учета сельского хозяйства и показателей внешнеэкономической деятельности, составили 51 605 043,7 тыс. руб., что на 0,3% больше аналогичных показателей, запланированных на 2019 год, и на 10,1% больше по сравнению с фактическими показателями 2018 года.

Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2020 год спрогнозирован в сумме 86 827 952,4 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве – 8 977 325,0 тыс. руб., во внешнеэкономической деятельности – 26 245 583,7 тыс. руб.

Представляя документ, министр экономики Адгур Ардзинба сообщил, что Индикативный план основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2018 год и I квартал 2019 года.

Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2020 год спрогнозирована в сумме 3 805 823,3 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве – 53 748,0 тыс. руб.

Прогнозная прибыль по всем отраслям экономики, без учета сельского хозяйства, составила 3 752 075,3 тыс. руб., что на 6,7% меньше аналогичных показателей, запланированных на 2019 год, и на 5,1% больше по сравнению с фактическими показателями 2018 года.

Наибольшая доля от совокупного объема производства приходится на торговлю (60,9%), промышленность (11,9%) и курорты и туризм (5,5%).

Наибольшая доля от совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю (31,4%), промышленность (30,6%) и связь (16,9%).

Прогнозируемый объем промышленного производства составит 5 986 334,8 тыс. руб., при этом прогнозируемая прибыль будет на уровне 1 149 474,5 тыс. руб., что на 10,5% меньше плана на 2019 год и на 1,8% меньше факта 2018 года.

Совокупный объем строительных работ спрогнозирован на уровне 2 222 050,7 тыс. руб., что на 9,5% меньше плана на 2019 год. . Прибыль прогнозируется в размере 96 692,3 тыс. руб., что на 33,4% меньше прогноза на 2019 год.

Прогнозируемый объем строительно-монтажных работ по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию РА на 2020 год прогнозируется в размере 1 350 000 тыс. руб.

По данным министерства сельского хозяйства, прогнозный объем производства в сельском хозяйстве планируется на уровне 8 977 325,0 тыс. руб., что на 3,1% меньше по сравнению с прогнозом на 2019 год, и на 13,5% меньше плановых показателей 2018 года. Прибыль прогнозируется в размере 53 748,0 тыс. руб. Рентабельность в отрасли ожидается на уровне 0,6%.

«Мы понимаем, что Индикативный план не соответствует требованиям современной экономики. Более того, на протяжении многих лет у нас прослеживается дисбаланс между импортом и экспортом, при этом большая часть средств вымывается из республики из-за импорта. При этом в республику только на 5 млрд рублей импортируется продуктов питания», - подчеркнул Адгур Ардзинба.

в свою очередь вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба отметил, что существенного скачка по сравнению с показателями 2019 года в 2020 году не планируется.

«Этот документ отображает реальную ситуацию в экономике республики. Лучше принимать реалистичные планы, из которых потом формируется госбюджет, чем принимать невыполнимые в последствии показатели», - сказал Нанба.

Премьер-министр Валерий Бганба поблагодарил всех, кто принимал участие в составлении Индикативного плана.

«Документ подготовлен качественно и в срок», - резюмировал глава правительства.