ХАДЖИМБА ТУРЕЦКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ: «АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ВО ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЯХ ВО ВСЕ СФЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ . «Абхазия заинтересована во внешних инвестициях во все сферы национальной экономики, способствующих её стабильному росту и поступательному развитию, созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения». Об этом сказал президент Рауль Хаджимба, выступая 22 августа на встрече делегацией предпринимателей из Турции, прибывших в Абхазию с ознакомительным визитом.

Глава государства приветствовал гостей, рассказал кратко о новейшей истории Абхазии, и тех сложностях и проблемах, с которыми пришлось столкнуться её народу. Это и распад СССР, в состав которого входила Абхазия; это и Отечественная война народа Абхазии 1992 – 1993 гг.; это и экономическая и политическая изоляция в послевоенные годы и многое другое.

«С распадом СССР, соседняя Грузия развязала на нашей территории кровопролитную войну, которая унесла жизни нескольких тысяч наших граждан, нанеся незаживающие раны, и оставила нам полностью разрушенную экономику. По оценкам экспертов причинённый ущерб превышает 13 млрд. долларов США.

По сей день агрессор не понёс ответственности за содеянное, и, более того, при всяческой поддержке ряда стран Запада, в особенности США, вынашивает реваншистские настроения», - подчеркнул президент.

Он особо отметил роль России, первой признавшей независимость Абхазии.

«На сегодняшний день наши отношения с Россией скреплены двумя основополагающими межгосударственными договорами, являющимися юридическим базисом нашего стратегического и экономического партнёрства. Получив тем самым надёжные гарантии своей безопасности, в стране уверенно начался процесс созидания», - сказал Хаджимба.

По словам президента, Турция находится в числе тех стран, с которыми Абхазия стремится к экономическому сотрудничеству, и для этого есть все необходимые предпосылки.

«В первую очередь, это комфортные природно-климатические условия и удобное географическое положение с точки зрения логистики.

Во-вторых, это то, что у предпринимателей наших стран уже есть опыт совместной работы, созданы действующие и проверенные партнёрские связи, налаженные в течении истекших после войны 25 лет.

В-третьих, это готовность, желание и стремление государства и представителей нашего бизнес-сообщества к взаимовыгодному сотрудничеству с теми людьми и структурами, которые проявляют к нашей стране такой интерес», - отметил Хаджимба.

Он напомнил и о том, как в период послевоенной блокады, объявленной странами-участницами СНГ, в Абхазию морским путём приходили из Турции топливо, строительные материалы, продовольствие и товары первой необходимости. В обратную сторону вывозились лесоматериалы и лом чёрных металлов.

«Тогда нам приходилось выживать, но в настоящее время, используя этот же путь и перечисленные неоспоримые преимущества, мы можем выйти на более высокий, качественно новый уровень торгово-экономических отношений», - считает глава государства.

Президент привел и некоторые цифры. Так, в 2018 году внешнеторговый оборот Абхазии с Турцией составил более 1,3 млрд. рублей или 7% от всего внешнеторгового оборота республики, при темпе роста 26% по сравнению с 2017 годом.

«По своим масштабам цифры не очень высокие, но самое главное - это то, что начиная с 1994 года прослеживается устойчивая тенденция роста импорта и экспорта по этому направлению», - сказал президент.

Хаджимба пообещал, что Абхазия будет всячески поддерживать и поощрять экономические инициативы.

«В Абхазии уже создана и работает необходимая законодательная база, регулирующая налогообложение, инвестиционную деятельность, земельные и имущественные отношения, деятельность банков, применяется либеральная тарифная политика в сфере коммунальных услуг и энергообеспечения, функционирует правоохранительная и судебная системы, в комплексе обеспечивающие современное ведение хозяйственной и коммерческой деятельности.

… Ваш приезд в нашу республику может послужить мощным толчком к развитию двусторонних связей на основе обоюдных интересов, стать началом реализации совместных проектов, реального осуществления задуманных идей и планов», - сказал президент.

Члены делегации предпринимателей высказались за развитие деловых связей между Абхазией и Турцией, а также выразили интерес к ознакомлению с туристической сферой Республики Абхазия.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Алексей Двинянин, присутствовавший на встрече, выразил уверенность в том, что визит делегации предпринимателей из Турции принесет пользу и конкретные результаты.