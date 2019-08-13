КОММУНАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕДАЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ПРЕССОВАНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Переданные мусоровозы КО-440В1 с задней загрузкой на шасси КАМАЗ закуплены в рамках решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, подписанного 10 июля 2019 года.

Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ . Премьер-министр Валерий Бганба совместно с заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорем Кошиным передали специализированные машины для перевозки и прессования бытовых отходов Коммунальному управлению Администрации города Сухум.

Новые машины предназначены для механизированного сбора твердых бытовых отходов из всех типов мусорных контейнеров, их уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации и позволят сократить количество запланированных выездов в сутки.

Стоимость одной единицы техники составила порядка 6 миллионов рублей.

«В рамках финансовой помощи Российской Федерации и учитывая сложности осуществления перевозки и хранения отходов потребления в Сухуме, нами было принято совместное с российской стороной решение о направлении части средств на обновление парка специализированных машин столичной Администрации. Мы заказали машины, как видите, часть из них уже прибыла», – рассказал глава правительства.

Прибывший с рабочим визитом в Абхазию замминистра Минкавказа РФ Игорь Кошин поздравил сотрудников Администрации с обновлением парка спецтехники. Он также отметил, что решение задач, совершенствующих работу коммунальных служб и в целом улучшающих жизнь жителей страны, являются приоритетным направлением двустороннего сотрудничества:

«При рассмотрении приоритетов руководство республики и лично Валерий Рамшухович прекрасно понимали проблему, связанную с мусором. Было принято решение начать точечно эту проблематику решать — подписано решение сопредседателей и были выделены средства на приобретение машин. Сегодня мы их передали, надеемся, что завтра послезавтра они уже встанут на линию».

В завершение встречи премьер-министра Валерий Бганба пожелал сотрудникам городских коммунальных служб удачи в их важном ежедневной миссии.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.