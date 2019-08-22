Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ . В Абхазии состоится повторное голосование по выборам президента. Рауль Хаджимба и Алхас Квициния вышли во второй тур президентских выборов. Предварительные итоги голосования объявил сегодня, 26 августа, на брифинге в Международном пресс-центре Центризбиркома председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Рауль Хаджимба набрал 20 544 голоса – 23,85%;

Олег Аршба набрал 18 665 голосов – 21,60%;

Алхас Квициниа – 18 929 голосов – 21,97%;

Астамур Тарба набрал 5 695 голосов – 6,60%;

Леонид Дзапшба – 4 935 голосов – 5,70%;

Шамиль Адзынба – 3 579 голосов – 4,15%;

Алмас Джапуа – 1 753 голоса – 2%

Артур Анкваб – 1 403 голоса – 1,60%;

Астамур Какалия – 841 голос – 0,97%.

Против всех проголосовало 1 677 – 1%.

Недействительных избирательных бюллетеней было 4 770, что составляет 5,5%.

Явка избирателей составила 66,55%.

В соответствии со статьей 19 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «в случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов в Президенты Республики Абхазия и ни один из них не был избран, Центральная избирательная комиссия назначает повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок со дня голосования на общих выборах с соблюдением требований настоящего Закона. Сообщение о дате проведения повторного голосования публикуется в средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей.

Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран Президентом Республики Абхазия, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы Президента Республики Абхазия».