ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В СТАМБУЛЕ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии в Стамбуле проводиться не будет, сообщил на брифинге в Международном пресс-центре председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

В Стамбуле выборы не состоялись. Точные причины случившегося Гогия так и не озвучил.

Что касается организации повторного голосования в Москве и Черкесске, то, по словам Гогия, окончательное решение по этому вопросу будет принимать ЦИК.