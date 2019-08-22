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Абхазия Информ

ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В СТАМБУЛЕ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Новости Понедельник, 26 августа 2019 13:26
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ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В СТАМБУЛЕ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии в Стамбуле проводиться не будет, сообщил на брифинге в Международном пресс-центре председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

В Стамбуле выборы не состоялись. Точные причины случившегося Гогия так и не озвучил.

Что касается организации повторного голосования в Москве и Черкесске, то, по словам Гогия, окончательное решение по этому вопросу будет принимать ЦИК.

На вопрос, когда состоится повторное голосование, Гогия ответил: «Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок со дня голосования на общих выборах». Точная дата голосования будет объявлена в течение трех дней.

Между тем, сегодня на брифинге в Международном пресс-центре спикер парламента назвал дату повторного голосования – 8 сентября.

«Назначение даты повторного голосования не входит в компетенцию Парламента», - заметил Гогия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 26 августа 2019 13:36

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