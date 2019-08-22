КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН: «ЭТИ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О КРИЗИСЕ ОЖИДАНИЙ АБХАЗСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ»

Затулин заметил, что выборы 25 августа, в которых участвовали девять кандидатов в президенты РА, не выявили очевидного лидера, они фактически «отбирали голоса друг у друга».

Об этом Затулин сказал на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии.

Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ. Депутат Государственной Думы России Константин Затулин, находящийся в Абхазии в качестве международного наблюдателя на президентских выборах, считает, что «будущее абхазского государства зависит от того, сможет ли победитель на выборах главы государства 8 сентября объединить республику, оказавшуюся в расколотом состоянии».

По предварительным данным Центризбиркома, во второй тур голосования вышли Рауль Хаджимба и Алхас Квициния, набравшие большее количество голосов. Третий результат у Олега Аршба.

Говоря о ходе голосования 25 августа, Затулин отметил, что мониторинговая группа Госдумы не зафиксировала никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Константин Затулин сравнил выборы президента 2019 года с выборами главы государства в 2011 году. "Разделение голосов между тремя кандидатами, как это было в 2011 году, свидетельствует о кризисе ожидания в абхазском обществе", - заметил депутат Госдумы.

Затулин убежден в том, что победителем при повторном голосовании 8 сентября станет тот, кто «окажется способным привлечь себе голоса тех, кто за него не голосовал в первом туре».

«Я хотел бы подтвердить, что РФ не вмешивается во внутренние дела Абхазии. Выбор президента Абхазии - суверенное дело абхазского народа, всех тех, кто живет здесь и обладает гражданскими правами», - сказал он.

При этом депутат Госдумы не скрывал, что друзей Абхазии в России больше всего волнует стабильность в стране, чтобы выборная кампания не сопровождалась внештатными ситуациями. Затулин выразил надежду на то, что таких ситуаций не будет и в период между первым и вторым туром, и после второго тура.

«Т.е., речь идет о том, чтобы выборы не стали поводом для попытки раскачать население, призывать его к протестным акциям и пр.. Очень важно, чтобы было обеспечено доверие, и тот, кто проиграет эти выборы признал факт проигрыша. Люди должны понимать, что проигрыш кандидата в президенты - это не конец политической карьеры, и это не свидетельствует о неуважении к тому или иному кандидату. Все кандидаты в президенты РА - уважаемые люди в Абхазии. Хочу подчеркнуть, что они уважаемые и в России», - сказал российский политик.