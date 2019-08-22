«Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии", - сказал Дмитрий Медведев в телеобращении.

Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ. 26 августа в Абхазии отмечают государственный праздник - День международного признания республики. 11 лет назад, 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Если с именем Первого президента Владислава Ардзинба (1945-2010 гг.) многонациональный народ Абхазии связывает Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993г.г., то международное признание независимости Абхазии - с именем президента Сергея Багапш (1949 - 2011гг.).

Сегодня действующий президент Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем международного признания.

В поздравлении в частности говорится: «Дата 26 августа вошла в хронику политической истории Абхазии как великое событие, открывшее еще одну знаменательную страницу в сложном и многотрудном процессе становления нашей государственности. Оно символизирует собой новый этап духовного возрождения народа, выстрадавшего и отстоявшего свое законное право на самостоятельное развитие и уверенное вхождение в мировое сообщество в качестве субъекта международного права».

Хаджимба подчеркнул, что международное признание открыло перед Абхазией широкие возможности и перспективы, принят комплекс мер по укреплению безопасности страны.

«Между Абхазией и Россией подписан ряд важных соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта. Сегодня наша республика уверенно входит в русло социально-экономического развития. При поддержке Российской Федерации восстанавливаются государственный университет, школы, дошкольные детские учреждения, больницы, объекты культуры. Расширяются масштабы работ по внедрению переработки сельхозпродукции. Заметно обновляется облик городов и районов республики, вкладываются значительные средства в восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры», - говорится в поздравлении президента.

Президент РА отметил, что РФ, как стратегический партнер, оказывает значительную поддержку Абхазии по подготовке высококвалифицированных кадров для нужд наиболее приоритетных направлений развития страны.

«Благодаря взаимопониманию и успешному взаимодействию руководства России и Абхазии мы приступили к поэтапной реализации проектов восстановления воздушного и морского сообщения между двумя дружественными государствами. Идет проработка вопроса создания республиканского медицинского центра, соответствующего современным международным стандартам.

Мы уверенно встали на путь возрождения своей государственности и сделаем все возможное для ее развития, роста и процветания», - отмечается в документе.

Рауль Хаджимба пожелал соотечественникам в день международного признания мира, добра, счастья и благополучия.

В День международного признания абхазии премьер-министр Валерий Бганба почтил память Второго Президента страны Сергея Багапша. В памятной церемонии возложения цветов к мемориалу Второго Президента Республики Абхазия в селе Джгярда также принимали участие делегации из Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, представители ведомств и учреждений Абхазии, общественность.

Глава МИД Абхазии Даур Кове направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Южной Осетии в связи с 11-летием со дня признания независимости РФ.

В поздравлении, в частности, говорится:

«26 августа 2008 года занимает особое место в современной истории Республики. Этот день был ознаменован торжеством справедливости.

Народу Южной Осетии было уготовано пройти через многие испытания, которые он с гордо поднятой головой выстоял, чтобы встретить этот день.

Сегодня Республика Южная Осетия динамично развивается, проводит большую дипломатическую работу по укреплению позиций на международной арене, расширяет контакты с зарубежными партнерами. Страна добилась важных успехов в экономической, социальной и других сферах.

Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее конструктивное сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

Даур Кове пожелал всему осетинскому народу мира, благополучия и процветания".

В честь 11-ой годовщины международного признания Абхазии в 18:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится праздничный концерт.

В первом отделении концерта выступит Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной, а во втором - государственный ансамбль народного танца РА «Шаратын» им. Эдуарда Бебия, госансамбль песни и танца РА, госансамбль народного танца «Кавказ» им. Кандида Тарба, государственный детский хореографический ансамбль «Абаза» и духовой оркестр Министерства обороны РА.