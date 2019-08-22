ЛАВРОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ АБХАЗИИ НЕОБРАТИМ

Как отметил российский министр, данный процесс начался во время президентства Багапша. "Первое признание было сделано Никарагуа, затем Венесуэлой, Науру, Тувалу, Вануату, сейчас Сирия присоединилась к числу стран, которые признали Абхазию, - указал он. - Убежден, что этот процесс необратим, Абхазия состоялась как демократическое государство, основы которого были заложены Багапшем".

Лавров признался, что тепло вспоминает встречи с экс-президентом республики и в Москве, и в Сухуме, когда при обсуждении важных политических проблем "проявлялись великолепные человеческие качества Сергея Васильевича". "Как одно из наиболее ярких воспоминаний в моей карьере, мне всегда припоминается наша с ним прогулка по набережной в Сухуме в апреле 2011 года, незадолго до его скоропостижной кончины, - рассказал Лавров. - Мы с ним погуляли по набережной, пришли в знаменитую "Брехаловку", пили кофе. Я видел, как к нему относятся люди и как он разговаривает со своими гражданами - абсолютно открыто, без каких-либо экивоков, утаиваний, обсуждает реальные проблемы страны и даже спрашивает их совета".

"Я горжусь тем, что был дружен с этим прекрасным человеком, буду всегда хранить память о нем и о том вкладе, который он внес в российско-абхазские отношения", - добавил Лавров.

Сергей Багапш возглавлял Абхазию с 2005 по 2011 годах. Именно во время его президентства произошло признание независимости Абхазии Российской Федерацией. Багапш скончался от тяжелой болезни 29 мая 2011 года в московской клинике в возрасте 62 лет.

Источник: https://tass.ru/politika/6801894