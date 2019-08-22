АЛХАС КВИЦИНИА: "РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА ВЫБОРОВ ПОКАЗАЛИ СУЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПРОС ОБЩЕСТВА НА РЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СТРАНЕ"

Он также поблагодарил и кандидатов в президенты, которые достойно провели избирательную кампанию. «Ваши поздравления, поступившие в мой адрес, имеют особое значение, поскольку это свидетельствует о высоком уровне политической культуры и о высокой степени ответственности перед страной», - отмечается в заявлении Квициниа.

Сухум. 27 августа 2019. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа. вышедший во второй тур голосования, выступил с обращением к избирателям. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании, вне зависимости от того, кому они отдали свой голос.

Квициниа еще раз подтвердил, что его позиция и позиция его сторонников остается прежней. «Мы не делим наших граждан по их политическим предпочтениям и взглядам. Мы единый народ, и у нас только одна Родина. Для ее развития и процветания мы все должны объединить усилия. В случае нашего прихода во власть при подборе кадров мы будем руководствоваться прежде всего профессиональными качествами человека, независимо от его или ее политических взглядов и убеждений. Это же касается и уже работающих на государственной службе кадров».

Алхас Квициниа пожелал всем спокойных и достойных выборов главы государства и призвал «не голосовать за прошлое, за очередные пустые обещания».

«С командой профессионалов и единомышленников мы готовы взяться за реформирование политической системы страны и за реформы в других областях жизнедеятельности нашего государства», - отмечается в Заявлении.

По словам Квициниа, результаты первого тура выборов показали существенный запрос общества на реальные перемены в стране.

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«Дорогие сограждане!

25 августа в Абхазии прошли выборы Президента Республики Абхазия. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, наша команда вышла во второй тур.

Позвольте мне от себя лично, и от имени моих соратников сердечно поблагодарить всех тех, кто принял участие в голосовании, вне зависимости от того, кому вы отдали свой голос. Для многонационального гражданского общества Абхазии это стало еще одним важным уроком демократии.

Хочу выразить слова благодарности кандидатам в Президенты, которые достойно провели избирательную кампанию. Ваши поздравления, поступившие в мой адрес, имеют особое значение, поскольку это свидетельствует о высоком уровне политической культуры и о высокой степени ответственности перед страной.

Спасибо всем, кто трудился в наших избирательных штабах. Спасибо всем тем, кто доносил до наших граждан информацию о планах нашей команды по реформированию страны. Ваши искренние слова оказались сильнее административного и финансового ресурса, которым неприкрыто пользовалась власть.

Наша позиция остается неизменной – мы не делим наших граждан по их политическим предпочтениям и взглядам. Мы единый народ, и у нас только одна Родина. Для ее развития и процветания мы все должны объединить усилия. В случае нашего прихода во власть при подборе кадров мы будем руководствоваться прежде всего профессиональными качествами человека, независимо от его или ее политических взглядов и убеждений. Это же касается и уже работающих на государственной службе кадров.

Результаты первого тура выборов показали существенный запрос общества на реальные перемены в стране. Всенародное голосование продемонстрировало то, что и так было очевидным – многонациональный народ Абхазии не запугать никаким административным ресурсом, не купить деньгами, бетонированием дворов, цветами у дверных ручек.

Дорогие друзья, нам всем выпал шанс вывести нашу страну из затяжного кризиса, в который ее вогнали нынешние правители. Такая возможность представится нам в день, когда будет проведен второй тур голосования. От того, насколько ответственно мы подойдем к этому дню, без преувеличения будет зависеть будущее нашей страны.

Я желаю всем нам спокойных и достойных выборов главы государства. Мы должны голосовать сердцем и разумом. Призываю вас не голосовать за прошлое, за очередные пустые обещания. С командой профессионалов и единомышленников мы готовы взяться за реформирование политической системы страны и за реформы в других областях жизнедеятельности нашего государства.

Дорогие соотечественники! Будущее Абхазии в ваших руках! Только с вашей поддержкой мы сможем осуществить все так необходимые стране преобразования, и направить ее движение на путь динамичного экономического развития и прогресса. Абхазия должна стать благополучной и комфортной страной для всех ее граждан. Желаю счастья и процветания всему многонациональному народу Республики Абхазия!

Кандидат в президенты АЛХАС КВИЦИНИА