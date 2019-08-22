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Абхазия Информ

МИНИСТРЫ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ И СИРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ СТРАН

Новости Вторник, 27 августа 2019 15:48
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МИНИСТРЫ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ И СИРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ СТРАН

 

Сухум. 27 августа 2019 . Абхазия-Информ. 27 августа в Дамаске прошла встреча министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Самер Халилем. Делегация министерства экономики Абхазии по приглашению сирийской стороны примет участие в 61-й Международной Дамасской ярмарке, которая состоится 28 августа.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе встречи министры обсудили вопросы текущего торгово-экономического взаимодействия двух стран. Адгур Ардзинба проинформировал сирийского коллегу о том, что правительство Абхазии в соответствии с ранее подписанными соглашениями утвердило состав абхазской части Совместного Абхазо-Сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

«Правительство сформировало абхазскую часть данного комитета. Теперь мы готовы эффективно исполнять любые поставленные задачи в соответствии с запросами общества в Абхазии и Сирии и оперативно решать возникающие трудности в различных сферах взаимодействия республик», - отметил Адгур Ардзинба.

Министр экономики и внешней торговли Сирии сообщил, что формирование сирийской части Комитета находится на завершающей стадии. По его словам, в ближайшее время сирийская сторона уведомит абхазскую сторону о проделанной в этом направлении работе.

Министр экономики Абхазии отметил, что конкретные направления работы Совместного Абхазо-Сирийского Комитета будут обозначены на первом заседании.

«До конца текущего года состоится первое заседание Комитета на территории Республики Абхазия, где будет детально определена конкретная повестка его работы», - уточнил Адгур Ардзинба.

Во встрече также участвовали заместитель министра экономики РА Заур Гулиа, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Инвер Алшундба, депутат Парламента, председатель Комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 27 августа 2019 15:51

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