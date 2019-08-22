ОЛЕГ АРШБА И ОЛЕГ БАРЦИЦ ПОБЛАГОДАРИЛИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ
Сухум. 27 августа 2019. Абхазия-Информ. Кандидаты в президенты и вице-президенты Олег Аршба и Олег Барциц обратилась к своим избирателям.
"Уважаемые друзья, состоялся первый тур выборов Президента Республики Абхазия.
Эти выборы отличаются очень высокой конкурентностью. Вместе с тем, на наш взгляд, они проходят в относительно спокойной обстановке. По предварительным данным ЦИК Абхазии, определены участники второго тура голосования.
Как известно, наша команда не в их числе. Однако, считаем своим долгом выразить избирателям, всем единомышленникам искреннюю признательность за оказанную поддержку, за проявленное доверие.
Наше молодое государство должно развиваться. И мы уверены, что каждый гражданин страны внесет в этот сложный процесс свой вклад.
Совсем скоро нам предстоит определиться, кто поведет Республику Абхазия вперед. Желаем всем успехов на этом пути.
С уважением и благодарностью к вам,
Олег Аршба,
Олег Барциц
27.08.2019 г."
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