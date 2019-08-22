АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «ВЫБОРЫ - ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ»
Сухум. 27 августа 2019. Абхазия-Информ. Экс-президент Республики Абхазии Александр Анкваб обратился у избирателям, поддержавшим на выборах кандидатов в президенты и вице-президенты Олег Аршба и Олег Барциц.
«Уважаемые соотечественники, друзья, выражаю вам глубокую благодарность за то, что отозвались на мое предложение и поддержали Олега Нуриевича Аршба и Олега Мсасовича Барциц.
Вы не только доверились мне, но и прониклись идеями самих кандидатов в Президенты и Вице-президенты.
Нисколько не сомневаюсь в правильности того, что предлагал их кандидатуры как достойных сынов Абхазии, проявивших готовность нести ответственность за государство.
Выборы – всегда сложное решение. Его сделали наши граждане. Спасибо за активное участие в избирательном процессе.
Уверен, наша с вами работа, направленная на развитие Республики, будет продолжена.
А.З. Анкваб,
экс-президент Абхазии»
27.08.2019 г.
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