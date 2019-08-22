АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «ВЫБОРЫ - ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ»

Сухум. 27 августа 2019. Абхазия-Информ. Экс-президент Республики Абхазии Александр Анкваб обратился у избирателям, поддержавшим на выборах кандидатов в президенты и вице-президенты Олег Аршба и Олег Барциц.

«Уважаемые соотечественники, друзья, выражаю вам глубокую благодарность за то, что отозвались на мое предложение и поддержали Олега Нуриевича Аршба и Олега Мсасовича Барциц.

Вы не только доверились мне, но и прониклись идеями самих кандидатов в Президенты и Вице-президенты.