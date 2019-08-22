ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ 8 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 27 августа 2019. Абхазия-Информ. Центризбирком огласил окончательные итоги голосования по выборам президента, состоявшегося 25 августа. Во второй тур вышли кандидаты в президенты Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа, набравшие большее число голосов.

• Рауль Хаджимба набрал 20 551 голоса – 24,83%;

• Алхас Квициния набрал 18 955 голосов – 22,91%;

• Олег Аршба набрал 18 668 голосов – 22,56%;

• Астамур Тарба набрал 5 703 голосов – 6,89%;

• Леонид Дзапшба – 4 938 голосов – 5,97%;

• Шамиль Адзынба – 3 579 голосов – 4,32%;

• Алмас Джапуа – 1 755 голоса – 2,12%

• Артур Анкваб – 1 403 голоса – 1,7%;

• Астамур Какалия – 841 голос – 1,02%.

Против всех проголосовало 1 666.

Недействительных избирательных бюллетеней было 4 693.

В соответствии со статьей 19 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «в случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов в Президенты Республики Абхазия и ни один из них не был избран, Центральная избирательная комиссия назначает повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок со дня голосования на общих выборах с соблюдением требований настоящего Закона. Сообщение о дате проведения повторного голосования публикуется в средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей.

Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран Президентом Республики Абхазия, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы Президента Республики Абхазия».