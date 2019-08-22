ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВНОВЬ ОТКРОЮТСЯ В МОСКВЕ И ЧЕРКЕССКЕ

Сухум. 28 августа 2019. Абхазия-Информ. 8 сентября в Абхазии состоится повторное голосование по выборам президента. Для граждан республики, проживающих за ее пределами, как и при первом туре голосования, будут открыты два избирательных участк а в России – в Москве и Черкесске.

В Турции повторное голосование проводиться не будет. Избирательный участок в Стамбуле, который по ряду причин так и не был открыт 25 августа, 8 сентября работать не будет.

"На повторном голосовании будут участки в Москве и Черкесске. Участок в Стамбуле не будет открываться, потому что не был задействован в первом туре голосования, он не продолжает работу", - сообщил журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.