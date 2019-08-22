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Абхазия Информ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВНОВЬ ОТКРОЮТСЯ В МОСКВЕ И ЧЕРКЕССКЕ

Новости Среда, 28 августа 2019 14:48
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВНОВЬ ОТКРОЮТСЯ В МОСКВЕ И ЧЕРКЕССКЕ

 

Сухум. 28 августа 2019. Абхазия-Информ. 8 сентября в Абхазии состоится повторное голосование по выборам президента. Для граждан республики, проживающих за ее пределами, как и при первом туре голосования, будут открыты два избирательных участк а в России – в Москве и Черкесске.

В Турции повторное голосование проводиться не будет. Избирательный участок в Стамбуле, который по ряду причин так и не был открыт 25 августа, 8 сентября работать не будет.

"На повторном голосовании будут участки в Москве и Черкесске. Участок в Стамбуле не будет открываться, потому что не был задействован в первом туре голосования, он не продолжает работу", - сообщил журналистам  председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, в ходе первого тура в Москве проголосовали 498 избирателей, в Черкесске - 340. Гогия не исключает, что количество избирателей при повторном голосовании изменится, в том числе и за счет абхазских студенто , обучающихся в российских вузах.

"Сейчас основная масса студентов была здесь, но они уже выезжают на учебу в Россию, и цифра может измениться, и пусть это никого не удивляет", - пояснил Гогия.

По итогам первого тура голосования, состоявшегося 25 августа, во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициниа, набравшие большее число голосов.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 28 августа 2019 15:05

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