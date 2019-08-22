ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» ОСУЖДАЕТ МЕТОДЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РАУЛЯ ХАДЖИМБА И ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сухум. 29 августа 2019. Абхазия-Информ. В четверг, 29 августа, состоялось расширенное заседание политсовета партии «Амцахара», посвященное итогам первого тура голосования на президентских выборах, прошедших 25 августа 2019 года.
В заседании участвовали руководители региональных отделений партии, руководители штабов кандидата Квициниа А.А., члены партии.
Заместитель председателя партии «Амцахара» Рамаз Джопуа поблагодарил руководителей штабов за успешную работу и призвал всех продолжить агитационную деятельность для достижения намеченных целей.
Выступающие делились мнениями и впечатлениями от прошедшего тура голосования, говорили о работе в предвыборный период и в день самого голосования, высказывали свои пожелания.
Речь шла и о неприемлемых методах предвыборной агитации, которые испрользовали действующие власти, о подкупе избирателей.
На политсовете было принято заявление, в котором осуждаются методы предвыборной борьбы кандидата в президенты Рауля Хаджимба и призыв к гражданам Абхазии «объединиться и покончить с позорным правлением нынешнего руководства».
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