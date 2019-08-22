ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» ОСУЖДАЕТ МЕТОДЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РАУЛЯ ХАДЖИМБА И ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Заместитель председателя партии «Амцахара» Рамаз Джопуа поблагодарил руководителей штабов за успешную работу и призвал всех продолжить агитационную деятельность для достижения намеченных целей.

Сухум. 29 августа 2019. Абхазия-Информ . В четверг, 29 августа, состоялось расширенное заседание политсовета партии «Амцахара», посвященное итогам первого тура голосования на президентских выборах, прошедших 25 августа 2019 года.

Выступающие делились мнениями и впечатлениями от прошедшего тура голосования, говорили о работе в предвыборный период и в день самого голосования, высказывали свои пожелания.

Речь шла и о неприемлемых методах предвыборной агитации, которые испрользовали действующие власти, о подкупе избирателей.

На политсовете было принято заявление, в котором осуждаются методы предвыборной борьбы кандидата в президенты Рауля Хаджимба и призыв к гражданам Абхазии «объединиться и покончить с позорным правлением нынешнего руководства».