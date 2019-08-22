«АМЦАХАРА»: «МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБМАННЫМ ПУТЕМ ПРИЙТИ ХАДЖИМБА И ЕГО КОМАНДЕ К ВЛАСТИ»

«Прошедшие 25 августа 2019 года выборы президента Абхазии показали нам всю сущность нынешней власти, которая путем подкупа, давления, устрашения и обмана избирателей пытается сохранить власть», - отмечается в Заявлении.

«Итоги первого тура голосования показали, что попытки купить голоса избирателей не увенчались успехом. Народ проявил свою активную гражданскую позицию, и пример тому процентное соотношение итогов голосования. Иначе, как провалом действующей власти и президента, это назвать нельзя. За них проголосовало меньше четверти избирателей. Это и есть истинный показатель кредита доверия к ней», - говорится в Заявлении.

«Амцахара» заявляет, что не позволит в очередной раз обманным путем прийти Хаджимба и его команде к власти. «Дальнейшее их пребывание в руководстве страны губительно для Абхазии»,- счиает оппозиция..

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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Прошедшие 25 августа 2019 года выборы президента Абхазии показали нам всю сущность нынешней власти, которая путем подкупа, давления, устрашения и обмана избирателей пытается сохранить власть.

Пользуясь сложным материальным положением большинства граждан (как правило, это люди пенсионного возраста, многодетные семьи, малоимущие), власти вновь используют свой ставший уже популярным агитационный козырь - подкуп избирателей. Хаджимба в очередной раз пытается превратить наших граждан в попрошаек, иждивенцев, безмолвных и бесхребетных людей.

Мы осуждаем действия властей и напоминаем им и авторам всех этих проектов по ночному бетонированию Абхазии, что их деяния уголовно наказуемы.

Подкуп и обман стали визитной карточкой нынешних властей. Такая ситуация типична для нынешних властей, она не нова и тянется с 2004 года, когда кандидат в президенты Хаджимба, проиграв выборы, организовал штурм здания Верховного суда, не согласившись с решением высшей судебной инстанции. Хаджимба со своими сторонниками всячески препятствовал законно избранному президенту Сергею Багапшу войти в здание Администрации Президента, и ради власти этот человек готов стрелять в собственный народ.

Нынешний президент – это человек, который ни разу не признавал итоги президентских выборов, когда проигрывал их, и доводил народ до противостояния. Это человек, который игнорирует свой народ, не слышит его, не видит его чаяния. Это - тот человек, который в 2014 году со своими сторонниками совершил государственный переворот. Это тот человек, который помиловал террориста Лукава. Это тот человек, всячески унижающий свой народ, в том числе, и своих сторонников, которых становится все меньше.

Страх потерять власть, страх понести наказание за все содеянное - это то, что движет сегодня властью. Под его руководством государство на грани исчезновения, народ разделен.

Итоги первого тура голосования показали, что попытки купить голоса избирателей не увенчались успехом. Народ проявил свою активную гражданскую позицию, и пример тому процентное соотношение итогов голосования. Иначе, как провалом действующей власти и президента, это назвать нельзя. За них проголосовало меньше четверти избирателей. Это и есть истинный показатель кредита доверия к ней.

Мы заявляем, что не позволим в очередной раз обманным путем прийти Хаджимба и его команде к власти. Дальнейшее их пребывание в руководстве страны губительно для Абхазии.

Сухум, 29 августа 2019 г.