ДВА КОРПУСА СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ №2 БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ОКТЯБРЕ

В четверг, 29 августа, комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина, возглавляемая советником премьер-министра Астамуром Джикирба, проинспектировала ход ремонтно-восстановительных работ в здании школы.

Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ . Два корпуса сухумской школы №2 им. А.С. Пушкина, пострадавшей из-за пожара в мае 2019 года, будут введены в эксплуатацию в октябре. Ремонт исторического корпуса, располагающегося по проспекту Леона, потребует больше времени.

Генеральный директор госкомпании «Абхазстрой» Темур Ткебучава сообщил, что два учебных корпуса будут сданы уже в начале октября, а третий корпус будет готов к ноябрю.

«В школе проводится не косметический ремонт, мы проводим полноценные строительно-восстановительные работы, идёт полная реконструкция: демонтаж напольного покрытия и укладка паркетной доски, осуществляется стопроцентная замена внутренних дверей, во всех помещениях ведутся отделочные работы. Что касается окон, могу сказать, что замене подлежат не более 15 процентов, большинство прежних стеклопакетов подлежат дальнейшей эксплуатации»,– рассказал Ткебучава.

Кроме того, он отметил, что в классах будут новые жалюзи, освещение. Помимо оснащения всей территории учебного заведения системой пожарной безопасности и видеонаблюдения, на крыше школы будет установлена система пожаротушения и дымоудаления.

Начальник Госуправления по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп прокомментировала сдвиг даты завершения работ на объектах:

«После демонтажа пострадавших конструкций и покрытий здания сразу стало понятно, что основная проблема будет не с тем, что сгорела крыша, а с тем, что промокли стены. Поэтому, когда разрабатывалась проектно-сметная документация, помимо восстановления перекрытия старого здания, мы предусмотрели полный ремонт всех трёх корпусов. Были приняты новые решения в соответствии современными нормами: по путям пожарной эвакуации должна лежать плитка. То есть во всех коридорах и залах деревянные напольные покрытия будут заменены на пол из плитки».

Сметная документация реконструкции всей школы включает в себя замену кровли, бетонных перекрытий, внутренние отделочные работы оснащение новой мебелью, замену внутренних дверей, напольных покрытий, установку системы отоплений и безопасности. Общая стоимость работ составила свыше 70 млн. рублей, при том, что сметная стоимость кровельных работ - чуть больше 5 млн рублей. Финансирование ремонтных работ осуществляется за счёт средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия.

По словам директора школы Ирины Повирскер, несмотря на то, что ремонтные работы еще не завершены, 2 сентября в школьном дворе состоится торжественная линейка.

«Работа комиссии будет завершена тогда, когда объект будет введён в эксплуатацию. Задача комиссии – не допустить того, чтобы проведённые работы нуждались в переделке. Мы мониторим процесс работы еженедельно.Надо отдать должное строителям, они реагируют очень оперативно как на наши предписания, так на все просьбы администрации школы», – отметил руководитель комиссии Астамур Джикирба.

Пожар в чердачном помещении школы №2 им. А.С. Пушкина произошел рано утром 2 мая.

Комиссия по ликвидации последствий пожара была создана на основании распоряжения премьер-министра Валерия Бганба "О создании комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С.Пушкина в г.Сухум" от 7 мая 2019 года.