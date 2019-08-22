В АБХАЗИИ ОТДАЮТ ДАНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1992 – 1993 ГОДОВ

Сегодня в Сухуме в день памяти пропавших без вести родственники погибших и представители общественности принесли цветы к Мемориалу Славы в Сухуме. В Кафедральном соборе Благовещения в Сухуме прошел молебен в память о без вести пропавших.

Многие семьи все еще ждут хоть какой-то информации о родственниках, пропавших без вести в период Отечественной война народа Абхазии 1992-1993 гг..

«Надежда и ожидание, что сын вернётся домой, в сердцах отца и матери наверное придаёт им сил, а может сводит с ума. Оставьте на минуту дела, отвлекитесь от суеты, помолитесь за тех, кто пропал, кто не вернулся домой. Молча, от всего сердца, от всей души. Помолитесь. Пусть все дети возвращаются домой», - написала в соцсети Фейсбук психолог Сухумского Дома Юношества Анна Абидова.

Поиск пропавших без вести во время войны 1992-1993 годов ведется в Абхазии с 1994 года благодаря миссии Международного комитета Красного Креста.

С 1994 года при президенте Республики Абхазия также была создана Государственная комиссия по пропавшим без вести. Комиссия начала сбор информации, были опрошены многочисленные родственники и свидетели.

Миссия МККК в Абхазии вот уже шесть, как осуществляет программу по эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.. 127 семей в Абхазии всё еще ждут информации о своих близких родственниках, пропавших без вести во время войны.

Из списка пропавших без вести, представленного абхазской стороной, силами МККК за шесть лет осуществления программы идентифицированы останки 42 человек.

Миссия МККК сообщает о том, что в лаборатории осталось еще 268 неопознанных останков не идентифицированных тел, с которыми продолжают работать эксперты-антропологи.

Представители МККК считают очень важными публикации в СМИ на эту тему, так как они помогают получать от неравнодушных людей больше дополнительной информации о предполагаемых захоронениях, более детализированную информацию о самих погибших.

Для идентификации останков был проведен забор ДНК-образцов более чем у 150 человек - родственников пропавших без вести во время мартовского наступления 1993 года и погибших в вертолете, сбитом на горе Ахбюк в июле 1993 года.

В соответствии с договоренностями между Кабинетом Министров РА и Миссией Международного Комитета Красного Креста в июле 2013 года с привлечением международных экспертов была проведена эксгумация останков бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1992 гг., захороненных в Сухуме на территории Парка Славы для установления их личностей. Работу по поиску пропавших без вести курировал премьер-министр (2011-2014 гг.) Леонид Лакербая. Сегодня вопрос пропавших без вести курирует первый вице-премьер РА Даур Аршба. Миссия МККК сотрудничает также с председателем комиссии по делам пропавших без вести при Кабинете Министров Романом Адлейба и председателем Движения «Женщины Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба.