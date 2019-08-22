УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. 1 сентября исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны.
Накануне этой трагической даты в социальных сетях появляется множество спекулятивных размышлений о причастности СССР к развязыванию этого конфликта и чуть ли не о равной ответственности «страны Советов» наряду с фашистской Германией перед мировым сообществом.
Посольство России в Абхазии предлагаем ознакомиться с материалами о хитросплетениях дипломатии в контексте непростой обстановки предвоенных лет в Европе, чтобы разобраться вопросе, до сих пор занимающем умы историков, политологов и других исследователей по всему миру.
Развернутое интервью Председателя попечительского совета Российского военно-исторического общества С.Б.Иванова:
https://tass.ru/interviews/6631297
Библиотека архивных документов накануне Второй мировой войны:
https://histrf.ru/biblioteka/articles/k-80-lietiiu-nachala-vtoroi-mirovoi-voiny?fbclid=IwAR2CT_R51YhFBjphXWUu0xtHoGQFemx7LTWawWtRM6ttqgDFlNAN3enRqRc
Большая статья министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского "Дипломатический триумф СССР":
https://ria.ru/20190823/1557826932.html
Посольство советует ознакомиться и с другими материалами по теме:
https://ria.ru/80-let-s-nachala-vtoroy-mirovoy-voyny/
https://ria.ru/20190824/1557784411.html
https://ria.ru/20190823/1557814473.html
О "Мюнхенском сговоре 1938 г.":
https://historyrussia.org/proekty/80-letie-myunkhenskogo-soglashenie-1938-goda/istoriografiya-myunkhenskogo-sgovora-1938-goda.html?fbclid=IwAR0fZbFLShd9eR7oGTkOPRk9MM7eNLSIPvgI_0jUbgpf3JokQhxbIOFDoHM
Последнее от
- 595 ЧЕЛОВЕК ПОУЧАТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОВОЕННЫМ ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК АБХАЗИИ
- В АБХАЗИИ ОТДАЮТ ДАНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1992 – 1993 ГОДОВ
- ДВА КОРПУСА СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ №2 БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ОКТЯБРЕ
- В ЭФИОПИИ НАШЛИ ЧЕРЕП, МЕНЯЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАШИХ ПРЕДКАХ
- В РАДЕ СФОРМИРОВАНЫ ПЯТЬ ФРАКЦИЙ И ОДНА ВНЕФРАКЦИОННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА