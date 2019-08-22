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Абхазия Информ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Новости Пятница, 30 августа 2019 13:56
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. 1 сентября исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны.

Накануне этой трагической даты в социальных сетях появляется множество спекулятивных размышлений о причастности СССР к развязыванию этого конфликта и чуть ли не о равной ответственности «страны Советов» наряду с фашистской Германией перед мировым сообществом.

Посольство России в Абхазии предлагаем ознакомиться с материалами о хитросплетениях дипломатии в контексте непростой обстановки предвоенных лет в Европе, чтобы разобраться вопросе, до сих пор занимающем умы историков, политологов и других исследователей по всему миру.

Развернутое интервью Председателя попечительского совета Российского военно-исторического общества С.Б.Иванова:

https://tass.ru/interviews/6631297

Библиотека архивных документов накануне Второй мировой войны:

https://histrf.ru/biblioteka/articles/k-80-lietiiu-nachala-vtoroi-mirovoi-voiny?fbclid=IwAR2CT_R51YhFBjphXWUu0xtHoGQFemx7LTWawWtRM6ttqgDFlNAN3enRqRc

Большая статья министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского "Дипломатический триумф СССР":

https://ria.ru/20190823/1557826932.html

Посольство советует ознакомиться и с другими материалами по теме:

https://ria.ru/80-let-s-nachala-vtoroy-mirovoy-voyny/

https://ria.ru/20190824/1557784411.html

https://ria.ru/20190823/1557814473.html

О "Мюнхенском сговоре 1938 г.":

https://historyrussia.org/proekty/80-letie-myunkhenskogo-soglashenie-1938-goda/istoriografiya-myunkhenskogo-sgovora-1938-goda.html?fbclid=IwAR0fZbFLShd9eR7oGTkOPRk9MM7eNLSIPvgI_0jUbgpf3JokQhxbIOFDoHM

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2019 14:05

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