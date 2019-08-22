УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. 1 сентября исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны.

Накануне этой трагической даты в социальных сетях появляется множество спекулятивных размышлений о причастности СССР к развязыванию этого конфликта и чуть ли не о равной ответственности «страны Советов» наряду с фашистской Германией перед мировым сообществом.

Посольство России в Абхазии предлагаем ознакомиться с материалами о хитросплетениях дипломатии в контексте непростой обстановки предвоенных лет в Европе, чтобы разобраться вопросе, до сих пор занимающем умы историков, политологов и других исследователей по всему миру.