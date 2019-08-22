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Абхазия Информ

595 ЧЕЛОВЕК ПОУЧАТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОВОЕННЫМ ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК АБХАЗИИ

Новости Пятница, 30 августа 2019 14:14
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595 ЧЕЛОВЕК ПОУЧАТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОВОЕННЫМ ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК АБХАЗИИ

Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. 595 человек поучат компенсационные выплаты по довоенным вкладам в Сбербанк Абхазии.

Комиссия при Кабинете Министров РА по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Абхазии до 14 августа 1992 года, под председательством вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба утвердила очередной протокол.

Члены комиссии одобрили список граждан республики из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года.

В список включено 167 человек. Общая сумма выплат для данной категории граждан утверждена в размере 1 млн 763 тыс. рублей.

Компенсационные выплаты получат и граждане, осуществившие регистрацию с 1 октября по 31 декабря 2012 года.

В списке данной категории 428 человек, сумма выплаты – 3 млн 280 тыс. рублей.

Средства поступают на счета граждан с начала текущей недели.

Комиссия при Кабинете Министров РА по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сбербанк РА до 14 августа 1992 года, утверждена распоряжением Кабмина № 206 от 30 ноября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2019 14:20

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