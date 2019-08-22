595 ЧЕЛОВЕК ПОУЧАТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОВОЕННЫМ ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК АБХАЗИИ
Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. 595 человек поучат компенсационные выплаты по довоенным вкладам в Сбербанк Абхазии.
Комиссия при Кабинете Министров РА по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Абхазии до 14 августа 1992 года, под председательством вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба утвердила очередной протокол.
Члены комиссии одобрили список граждан республики из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года.
В список включено 167 человек. Общая сумма выплат для данной категории граждан утверждена в размере 1 млн 763 тыс. рублей.
Компенсационные выплаты получат и граждане, осуществившие регистрацию с 1 октября по 31 декабря 2012 года.
В списке данной категории 428 человек, сумма выплаты – 3 млн 280 тыс. рублей.
Средства поступают на счета граждан с начала текущей недели.
Комиссия при Кабинете Министров РА по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сбербанк РА до 14 августа 1992 года, утверждена распоряжением Кабмина № 206 от 30 ноября 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.
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