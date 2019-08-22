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Абхазия Информ

МИД РА: ЛЮБЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ В ХОДЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Новости Пятница, 30 августа 2019 14:37
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МИД РА: ЛЮБЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ В ХОДЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

 

Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. МИД Абхазии призывает грузинскую сторону отказаться от курса на провоцирование конфликта и воздержаться от каких-либо шагов, способных привести к эскалации напряженности в регионе.

Во внешнеполитическом ведомстве РА убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля.

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ПРОВОКАЦИОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ГРУЗИИ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В МИД Республики Абхазия внимательно следят за ситуацией, связанной с провокационными действиями Грузии на приграничных территориях Республики Южная Осетия.

Призываем грузинскую сторону отказаться от курса на провоцирование конфликта и воздержаться от каких-либо шагов, способных привести к эскалации напряженности в регионе.

Убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля.

Призываем международных посредников – сопредседателей Международных Женевских дискуссий выразить свою позицию по поводу вызывающих действий грузинской стороны и оказать необходимое воздействие на официальный Тбилиси.

В случае продолжения провокационных шагов властей Грузии, направленных на дальнейшее обострение ситуации, вся ответственность за дальнейшее развитие событий полностью ляжет на грузинскую сторону.

Со своей стороны Республика Абхазия готова приступить к взаимным консультациям с Республикой Южная Осетия для координации действий в целях принятия эффективных мер по обеспечению мира и стабильности в Кавказском регионе.

http://mfaapsny.org/ru/allnews/news/statements_speeches/kommentariy-mid-abkhazii-XX/

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2019 14:44

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