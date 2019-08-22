МИД РА: ЛЮБЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ В ХОДЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. МИД Абхазии призывает грузинскую сторону отказаться от курса на провоцирование конфликта и воздержаться от каких-либо шагов, способных привести к эскалации напряженности в регионе.
Во внешнеполитическом ведомстве РА убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля.
КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ПРОВОКАЦИОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ГРУЗИИ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
В МИД Республики Абхазия внимательно следят за ситуацией, связанной с провокационными действиями Грузии на приграничных территориях Республики Южная Осетия.
Призываем грузинскую сторону отказаться от курса на провоцирование конфликта и воздержаться от каких-либо шагов, способных привести к эскалации напряженности в регионе.
Убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля.
Призываем международных посредников – сопредседателей Международных Женевских дискуссий выразить свою позицию по поводу вызывающих действий грузинской стороны и оказать необходимое воздействие на официальный Тбилиси.
В случае продолжения провокационных шагов властей Грузии, направленных на дальнейшее обострение ситуации, вся ответственность за дальнейшее развитие событий полностью ляжет на грузинскую сторону.
Со своей стороны Республика Абхазия готова приступить к взаимным консультациям с Республикой Южная Осетия для координации действий в целях принятия эффективных мер по обеспечению мира и стабильности в Кавказском регионе.
http://mfaapsny.org/ru/allnews/news/statements_speeches/kommentariy-mid-abkhazii-XX/
Последнее от
- 595 ЧЕЛОВЕК ПОУЧАТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОВОЕННЫМ ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК АБХАЗИИ
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
- В АБХАЗИИ ОТДАЮТ ДАНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1992 – 1993 ГОДОВ
- ДВА КОРПУСА СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ №2 БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ОКТЯБРЕ
- В ЭФИОПИИ НАШЛИ ЧЕРЕП, МЕНЯЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАШИХ ПРЕДКАХ