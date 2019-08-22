МИД РА: ЛЮБЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ В ХОДЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Сухум. 30 августа 2019. Абхазия-Информ. МИД Абхазии призывает грузинскую сторону отказаться от курса на провоцирование конфликта и воздержаться от каких-либо шагов, способных привести к эскалации напряженности в регионе.

Во внешнеполитическом ведомстве РА убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля.

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ПРОВОКАЦИОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ГРУЗИИ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ