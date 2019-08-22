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Абхазия Информ

2795 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ВПЕРВЫЕ СЕЛИ СЕГОДНЯ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ

Новости Понедельник, 02 сентября 2019 10:06
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2795 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ВПЕРВЫЕ СЕЛИ СЕГОДНЯ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ

 

Сухум. 2 сентября 2019. Абхазия-Информ.  2795 первоклассников впервые переступили сегодня порог школы и сели за школьные парты. Всего в этом году в 155 школах Абхазии обучаться более 27 тысяч школьников. Во всех школах республики прошли торжественные линейки.

Президент Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей Республики Абхазия с началом нового учебного года.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие школьники, преподаватели, студенты! Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года!

Убежден, что этот учебный год станет для учащихся этапом новых знаний и ярких открытий, будет наполнен серьезной учебой и большими успехами.

Все мы начинаем свою сознательную жизнь с приобщения к знаниям, именно в школе в нас закладывается любовь к познанию всего нового, здесь мы получаем прочный фундамент наших будущих успехов и достижений.

С особой признательностью обращаюсь в этот праздничный день к учителям. Благодаря вашему чуткому отношению и профессионализму вверенные вам дети раскрывают свои таланты. Вы прилагаете немалые усилия, чтобы воспитать достойное поколение образованных и сознательных граждан нашего государства.

Желаю всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении целей».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2019 10:10

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