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Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА НИКОМУ НИКАКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НЕ ОБЕЩАЛ И ОБЕЩАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ

Новости Понедельник, 02 сентября 2019 10:37
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АЛХАС КВИЦИНИА НИКОМУ НИКАКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НЕ ОБЕЩАЛ И ОБЕЩАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ

Сухум. 2 сентября 2019. Абхазия-Информ. Избирательный штаб кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа выступил с заявлением в связи с распространением в социальных сетях некоего списка с фамилиями людей, которым якобы обещаны должности в случае победы Квициниа на выборах президента.

Избирательный штаб кандидата в президенты Алхаса Квициниа официально заявляет, что ничего общего с реальностью данный фальшивый список не имеет.

«Алхас Квициниа никому никаких должностей в ходе избирательной кампании не обещал и обещать не собирается. Это главный принцип кандидата и его избирательного штаба. Мы идем на выборы с целью реформировать систему государственного управления, правоохранительных органов, экономики и социальной сферы. Именно на основе этих целей формируется наша избирательная стратегия, а не на обещаниях должностей и привилегии», - отмечается в Заявлении.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РА АЛХАСА КВИЦИНИА

Нынешняя избирательная кампания, к сожалению, не обходится без использования грязных информационных технологий. В социальных сетях ширится круг анонимных пользователей, которые активно занимаются распространением дезинформации и тем самым нагнетают обстановку в стране накануне повторного голосования по выборам президента.

В последние дни в социальных сетях распространяется список людей, которым якобы обещаны должности в случае победы на выборах кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

Избирательный штаб кандидата в президенты Алхаса Квициниа официально заявляет, что ничего общего с реальностью данный фальшивый список не имеет.

Алхас Квициниа никому никаких должностей в ходе избирательной кампании не обещал и обещать не собирается. Это главный принцип кандидата и его избирательного штаба. Мы идем на выборы с целью реформировать систему государственного управления, правоохранительных органов, экономики и социальной сферы. Именно на основе этих целей формируется наша избирательная стратегия, а не на обещаниях должностей и привилегии.

Мы призываем граждан Абхазии не поддаваться на подобного рода провокации и сделать осознанный выбор в пользу развития страны.

Сухум, 1 сентября 2019 г.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2019 10:39

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