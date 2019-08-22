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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ ВЫРАЖАЮТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ЭСКАЛАЦИЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

Новости Понедельник, 02 сентября 2019 11:31
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ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ ВЫРАЖАЮТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ЭСКАЛАЦИЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

 

Сухум. 2 сентября 2019. Абхазия-Информ. Жители Абхазии выражают обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности у государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией.

Строительство грузинского блокпоста вблизи приграничного осетинского села Уиста Знаурского района, в непосредственной близости от домов местных жителей, является выражением прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии.

В связи с обострением ситуации на грузино-югоосетинской границе Общественная палата Абхазии выступила с заявлением.

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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Граждане Абхазии с тревогой следят за действиями грузинских властей на границе Южной Осетии с Грузией, которые могут спровоцировать новый вооруженный конфликт между двумя саранами. Строительство грузинского блокпоста вблизи приграничного осетинского села Уиста Знаурского района, в непосредственной близости от домов местных жителей, вполне обоснованно расценивается Министерством иностранных дел Южной Осетии как "выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии".

Как стало известно, 1 сентября беспилотный летательный аппарат, который вел видеонаблюдение в районе прохождения государственной границы с целью обеспечить безопасность жителей югоосетинского села Уиста, был обстрелян с грузинской территории и сбит. Тем самым Грузия подтвердила свои агрессивные намерения в отношении Южной Осетии.

Эскалация напряженности у государственной границы Республики Южная Осетия не может не беспокоить жителей Абхазии, которым далеко не безразлична судьба братского югоосетинского народа. Такие провокационные действия грузинских силовых структур свидетельствуют о существовании реальной угрозы нового обострения конфликта, что неизбежно приведет к дестабилизации ситуации в регионе в целом. В этой связи Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье следует предпринять решительные меры с целью не допустить вооруженного противостояния на границе Южной Осетии с Грузией. Всем участникам процесса грузино-осетинского урегулирования следует дать объективную оценку действиям Грузии, которые провоцируют реальную угрозу нового вооруженного противостояния.

Сухум. 2 сентября 2019 г.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2019 11:53

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