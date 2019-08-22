НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2 ПРОВЕЛИ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ

«Поздравляю дорогих детей и родителей с началом учебного года, в особенности - первоклашек. Желаю им нести знамя школы, богатой своими традициями и историей. Я хочу поздравить выпускников нынешнего года, вы вступаете во взрослую жизнь, и дай бог, чтобы вы смогли стать полезными обществу, народу, своему государству. Я хотел бы от души поблагодарить педагогический состав, который сумел завершить в очень тяжёлых условиях прошлый учебный год и начать нынешний. Хочется поблагодарить вас за ваше терпение. Я уверен, через короткий срок вы войдёте в обновлённую, практически новую школу, будете учиться, и приумножать успехи, традиции и духовное богатство вашей школы», - сказал Бганба.

Приветствуя гостей и учащихся директор школы Ирина Повирскер отметила что, несмотря на ремонтно-восстановительные работы, проводимые в зданияи школы после пожара, торжественная линейка 149-го учебного года все всё же состоялась.

«Беда настигла нашу школу, но все стараются, чтобы мы смогли быстрее сесть за парты в родных стенах. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто не оставил нас в этой беде. 150-тый учебный год мы встретим в красивой, обновлённой и вечно молодой школе», – сказала Ирина Повирскер.