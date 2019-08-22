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Абхазия Информ

НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2 ПРОВЕЛИ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ

Новости Понедельник, 02 сентября 2019 11:53
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НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2 ПРОВЕЛИ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ

Сухум. 2 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба посетил торжественную линейку в Сухумской средней школе №2 им А.С. Пушкина.

Глава правительства поздравил учеников с нгачалом нового учебного года и выразил благодарность педагогическому коллективу школы.

«Поздравляю дорогих детей и родителей с началом учебного года, в особенности - первоклашек. Желаю им нести знамя школы, богатой своими традициями и историей. Я хочу поздравить выпускников нынешнего года, вы вступаете во взрослую жизнь, и дай бог, чтобы вы смогли стать полезными обществу, народу, своему государству. Я хотел бы от души поблагодарить педагогический состав, который сумел завершить в очень тяжёлых условиях прошлый учебный год и начать нынешний. Хочется поблагодарить вас за ваше терпение. Я уверен, через короткий срок вы войдёте в обновлённую, практически новую школу, будете учиться, и приумножать успехи, традиции и духовное богатство вашей школы», - сказал Бганба.

Приветствуя гостей и учащихся директор школы Ирина Повирскер отметила что, несмотря на ремонтно-восстановительные работы, проводимые в зданияи школы после пожара, торжественная линейка 149-го учебного года все всё же состоялась.

«Беда настигла нашу школу, но все стараются, чтобы мы смогли быстрее сесть за парты в родных стенах. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто не оставил нас в этой беде. 150-тый учебный год мы встретим в красивой, обновлённой и вечно молодой школе», – сказала Ирина Повирскер.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2019 11:56

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