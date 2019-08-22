ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФАМИЛИИ КВИЦИНИЯ: «МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ НИКОМУ НЕСПРАВЕДЛИВО ОСКОРБЛЯТЬ НАШУ ФАМИЛИЮ»
Сухум. 2 сентября 2019. Абхазия-Информ. В связи с участившимися в социальных сетях анонимными нападками на фамилию Квициниа, 1 сентября в селе Атара состоялось собрание жителей, большинство которых носят фамилию Квициния.
По его итогам было принято Обращение.
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«Уважаемые соотечественники!
В связи с участившимися анонимными нападками на нашу фамилию в социальных сетях, мы вынуждены выступить с официальным обращением к гражданам Абхазии.
Никогда ранее абхазы не позволяли себе, спрятавшись за анонимностью, оскорблять целые фамилии. Абхазам всегда было свойственно уважительно относиться даже к своим врагам. Тот, кто не готов открыто, от своего лица, повторить свои слова перед всеми нами, ведёт себя недостойно.
Смеем напомнить, что наша фамилия наравне со всеми отстаивала свободу и независимость нашей Родины. Многие наши братья и сестры погибли в этой борьбе.
Мы понимаем, что все нападки на фамилию в целом имеют своей целью очернить кандидата в президенты Алхаса Алексеевича Квициниа. Алхас Алексеевич в качестве претендента на высший государственный пост имеет безупречную биографию. Он не только проявил себя во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., заслуженно получив медаль «За отвагу», но и после войны, в мирное время, работая на государственных должностях, сумел не запятнать свое имя в коррупционных скандалах, остался верен своим принципам и пользуется заслуженным уважением граждан.
Мы поддерживаем Алхаса Алексеевича не потому, что он носит фамилию Квициниа, а потому, что считаем, что он будет достойно, с честью служить своему народу. Каждый вправе сделать свой выбор, это право даровано ему Конституцией. Но никому не позволено оскорблять личность, тем более целый род и фамилию.
Мы призываем всех к благоразумию и решительно заявляем, что не позволим никому несправедливо оскорблять нашу фамилию, представители которой всегда верой и правдой служили своему народу и своей Родине.
Село Атара, 1 сентября 2019 г.
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