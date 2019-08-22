УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЭРИКА ЧКАДУА ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ МЕРЦХУЛАВА ПРЕКРАЩЕНО

Сухум. 2 сентября. Абхазия-Информ. Уголовное преследование Эрика Чкадуа по подозрению в похищении Омара Мерцхулава прекращен. Чкадуа помещен под домашний арест по другим обвинениям, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Абхазии.

27 августа 2019 года судья Сухумского городского суда Астамур Тванба отказал в удовлетворении ходатайства органа расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эрика Чкадуа.

"Суд в отношении Эрика Чкадуа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. На момент подачи ходатайства (о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу - ред.) в суд Генеральной прокуратурой в отношении Чкадуа было прекращено уголовное преследование в причастности к похищению и вменено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия и краже двух автотранспортных средств", - цитирует Sputnik Абхазия сообщение Верховного суда республики.