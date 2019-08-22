УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЭРИКА ЧКАДУА ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ МЕРЦХУЛАВА ПРЕКРАЩЕНО
Сухум. 2 сентября. Абхазия-Информ. Уголовное преследование Эрика Чкадуа по подозрению в похищении Омара Мерцхулава прекращен. Чкадуа помещен под домашний арест по другим обвинениям, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Абхазии.
27 августа 2019 года судья Сухумского городского суда Астамур Тванба отказал в удовлетворении ходатайства органа расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эрика Чкадуа.
"Суд в отношении Эрика Чкадуа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. На момент подачи ходатайства (о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу - ред.) в суд Генеральной прокуратурой в отношении Чкадуа было прекращено уголовное преследование в причастности к похищению и вменено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия и краже двух автотранспортных средств", - цитирует Sputnik Абхазия сообщение Верховного суда республики.
Постановление Сухумского городского суда вступило в силу, так как стороны не обжаловали его в кассационном суде.
Омар Мерцхулава был похищен 17 апреля 2019 года. На следующий день прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" и "в" части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Абхазии.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, 1979 года рождения, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Там же был обнаружен и еще один ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета
Эрик Чкадуа был задержан 30 апреля 2019 года. Ему предъявили обвинения в совершении разбойного нападения, похищении человека, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190902/1028324684/Ugolovnoe-presledovanie-Erika-Chkadua-po-delu-o-pokhischenii-Mertskhulava-prekrascheno.html
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