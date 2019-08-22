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Абхазия Информ

СОЮЗ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Новости Вторник, 03 сентября 2019 14:20
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СОЮЗ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

 

Сухум. 3 сентября 2019. Абхазия-Инфором. Союз парламентариев Абхазии, объединяющий депутатов нынешнего и прошлых созывов парламента РА, призывает всех граждан республики, вне зависимости от политических предпочтений, принять участие в выборах, исполнить свой гражданский долг, не быть безучастным к судьбе государства. «Ведь в конечном итоге цель у всех одна – процветание нашей Родины – Апсны!», - отмечается в Обращении Союза, распространенном сегодня, 3 августа.

Союз парламентариев также обращается к кандидатам в президенты и их сторонникам с призывом «достойно провести предстоящее голосование, тем самым в очередной раз доказать себе и всему миру, что мы граждане правового государства».

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ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ПАРЛАМЕНТАРИЕВ АБХАЗИИ

Дорогие сограждане, 25 августа 2019 года состоялся первый тур голосования по выборам Президента Республики Абхазия. По мнению, как местных, так и международных наблюдателей, выборы прошли в строгом соответствии с законодательством, демократично, свободно, без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги волеизъявления избирателей. Нынешняя предвыборная кампания не отмечалась острым накалом политических страстей, которые были присущи предыдущим выборам главы государства.

На 8 сентября назначено повторное голосование и нам в очередной раз предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшее развитие государства. От этого зависит не только исполнение наших надежд и ожиданий, но и историческая ответственность, заложенная веками в нашем обществе – сохранение государственности.

Члены Союза парламентариев Абхазии являются депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия нынешнего и прошлых созывов. Мы поддерживали и поддерживаем разных кандидатов на нынешних выборах. Но, несмотря на различия в политических взглядах, мы едины во мнении, что только уважительное отношение к иному конструктивному мнению и политическому выбору даст нам шанс сохранить стабильность в нашей стране и заложить фундамент для будущего развития и процветания.

Опираясь на основы демократии и справедливости, принципы народовластия и Апсуара, мы обращаемся к кандидатам в Президенты Республики Абхазия и их сторонникам с призывом достойно провести предстоящее голосование, тем самым в очередной раз доказать себе и всему миру, что мы граждане правового государства.

Союз Парламентариев Абхазии призывает всех граждан Республики Абхазия, вне зависимости от политических предпочтений, принять участие в выборах, исполнить свой гражданский долг, не быть безучастным к судьбе нашего государства. Ведь в конечном итоге цель у всех одна – процветание нашей Родины – Апсны!

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2019 14:21

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