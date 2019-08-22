АЛМАС ДЖАПУА, АРТУР АНКВАБ И АСТАМУР ОТЫРБА ВЫСТУПИЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ СОЗДАНИЯ ОППОЗИЦИОННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА «АЛЬТЕРНАТИВА»

Зампредседателя Партии экономического развития Абхазии (Партия ЭРА) Тея Аршба сообщила, что их партия не поддерживала на выборах 265 августа ни одного из претендентов на пост президента страны. По её словам, часть партийцев разделяет взгляды создаваемого блока, считая их интересными. Она не исключает возможность присоединения Партии ЭРА к «Альтернативе».

Об этом заявил во вторник, 3 сентября, на пресс-конференции Алмас Джапуа. Он уточнил, что пока идет процесс обсуждения состава совета и консультации с рядом общественных организаций, разделяющих взгляды трех предвыборных штабов.

Депутат Алмас Джапуа сообщил, что ведутся переговоры и с другими общественными и политическими организациями, которые могут примкнуть к новой политической коалиции.

Учредительное собрание «Альтернативы» состоятся после повторного голосования по выборам президента РА, назначенного 8 сентября.

Джапуа рассказал, что это объединение не случайное, оно начало формироваться еще до первого тура голосования по выборам президента. Три штаба подписали соглашение о том, что в случае победы на выборах намеревались создать коалиционное правительство, создать рабочую комиссию по изменению конституции, оформить мотивированный отзыв лицензии на разработку добычу нефти, а также провести ряд мероприятий с целью взять на баланс государства имущество ИнугрГЭС. В соглашении также говорилось о реформировании правоохранительной системы, проведении анктикоррупционных мер. «На базе этих планов мы и будем формировать коалицию», - сказал Джапуа.

Касаясь предстоящего повторного голосования, Алмас Джапуа сказал: «Мы больше не участвуем в выборах. Мы проиграли и поэтому нас интересует то, что мы можем сделать совместно на следующем этапе. При этом хочу отметить, что члены организации свободны в своих действиях, и право каждого делать свои выводы - голосовать или не голосовать за других кандидатов. Мы воздерживаемся от активных действий и объединяемся продвигать свои мысли и идеи», - сказал Джапуа Алмас.

«За месяц до выборов мы пытались создать объединение. Мы понимали, что мы не проходные и решили сыграть в эту игру по-другому. Мы не поддерживаем никого из тех, кто сегодня претендует на пост главы государства. Те, кто голосовал за нас, имеют полное право самим решать, как поступать в этой ситуации», - сказал бывший кандидат в президенты РА Астамур Отырба.

Экс-кандидат в президенты РА Артур Анкваб сказал, что его лично сильно волнуют два стратегических вопроса, касающиеся напрямую государственной безопасности: энергетика и разработка нефтедобычи.

«Наш оппозиционный блок намерен заниматься этими двумя направлениями. После завершения выборов мы будем наблюдать, как формируются отдельные политические силы. У меня лично большие сомнения в вопросе объединения некоторых политических сил накануне второго тура голосования. Наш оппозиционный блок сформировался, и мы дальше продолжим свою работу», - сказал Артур Анкваб.

Председатель «Общего дела» Вадим Смыр:

«По поводу второго тура голосования следует открыто сказать: все прекрасно знают, что кто бы не выиграл - это катастрофа, и дело не в самих лидерах. Если бы они были самостоятельными в своих действиях – это одно дело. Но учитывая их команды, зачем друг друга обманывать: ничего хорошего нас не ждет. Я думаю, не нужно озвучивать фамилии, биографии, где работали, как работали и прочее. Выборы, к сожалению, состоятся и выиграет тот, кого поддержит «бронзовый призер»,- заявил Вадим Смыр.

События мая 2014 года он назвал «насильственным свержением власти».

«Одни называют их революцией, другие – переворотом. А вот как отнестись к этому с точки зрения морали и нравственности? Тот, кто совершил революцию, готов объединяются с теми, кого свергали. Вообще, можно в этом случае говорить о морали? Это полное ее отсутствие. И другая команда ничем не лучше»,- отметил Вадим Смыр.