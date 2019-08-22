АЛХАС КВИЦИНИЯ: НАША ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА - ОБЪЕДИНИТЬ НАРОД

Обращаюсь к вам накануне второго тура голосования за кандидатов на пост президента Республики Абхазия. Всем нам вскоре предстоит сделать окончательный выбор, который определит направление развития нашей страны на следующие пять лет. От активного участия граждан в выборном процессе, напрямую зависят итоги голосования, и наша с вами жизнь в ближайшем будущем.

Хочу напомнить результаты первого тура голосования. Почти 80 процентов из пришедших к избирательным урнам избирателей проголосовали против нынешней власти. Реальная же поддержка нынешнего президента, с учетом общего количества избирателей, включая и тех, кто не пришел на избирательные участки, будучи разочарован результатами его правления, оценивается в 15 процентов. Это является истинным мнением народа, которое невозможно игнорировать. И именно это придает нам уверенность в том, что 8 сентября народ сделает свой осознанный и верный выбор за перемены, за перспективу, за будущее.

Мы знаем, что в социальных сетях анонимами раздаются призывы бойкотировать выборы, либо голосовать против всех. Не поддавайтесь на эти призывы! Срыва выборов хотят те, кто не желает добра нашему народу. Ваше неучастие поможет этим силам осуществить свои недобрые планы.

Дорогие сограждане! Нельзя продать свое будущее, будущее наших детей и всей страны за подачки и выплаты, за бетоны и асфальты, которые так активно предлагаются в последнюю неделю перед голосованием. Использование административного ресурса и государственных средств для подкупа избирателей противозаконно. Помните об этом!

Победа на выборах действующего президента – это путь в никуда, это путь в политический и экономический тупик и коллапс. Все должны себе это хорошо представлять. Человек, который пришел во власть путем государственного переворота, который растоптал Конституцию Республики Абхазия, не может быть одновременно ее гарантом. Его популистские обещания оказались обманом, его неумелое правление ввергло страну в экономическую стагнацию и в пучину беззакония. Желает ли народ Абхазии еще пять лет этого бездарного правления, еще пять лет жизни без надежд и перспектив?

Наша программа преобразований предполагает глубокие политические реформы в системе управления государством, достижение реального баланса между ветвями власти, и прежде всего ограничение власти президента, передача части его полномочий парламенту и кабинету министров. Намечены реформы и в других сферах жизнедеятельности государства – в социальной сфере, в системе здравоохранения и образования. Если же выиграет действующая власть, о реформах можно будет забыть, как мы о них забыли в последние пять лет.

Я обращаюсь к тем согражданам, которые отдали свои голоса за кандидатов, не прошедших во второй тур. Ваше участие в предвыборных кампаниях этих кандидатов явилось демонстрацией вашего разочарования действующей властью. Теперь у вас есть шанс, присоединившись к нам, совместно достичь цели смены нынешней некомпетентной власти, что позволит реально изменить наше будущее к лучшему. Нашей целью является смена режима, и это должно стать главной мотивацией для объединения. Мы уже не раз заявляли, в случае прихода во власть мы будем руководствоваться не политическими предпочтениями кандидатов на ту или иную должность, а их профессиональными и человеческими качествами.

Дорогие друзья!

Наша первоочередная задача - объединить народ. Ради прогрессивного развития и благополучия нашей страны мы обязаны сплотить все здоровые политические силы в стране. Строительство правового государства должно стать для нашего народа главным приоритетом. В связи с этим, обращаюсь ко всем кандидатам и их командам не прошедшим во второй тур, присоединиться к нашей борьбе в это непростое время, когда решается судьба нашего государства. Мы считаем, что в каждой команде учувствовавшей в первом туре президентских выборов, есть профессионалы с ценным опытом работы. Мы заинтересованы в том, чтобы в структурах государственной власти работали лучшие кадры Абхазии, которые смогут сообща решать судьбоносные для нашей страны задачи. Встанем вместе на защиту наших национальных интересов. Вернём веру нашему народу в светлое будущее!

А. А. Квициниа

03.09.2019 г.

Сухум