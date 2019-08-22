АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА
Сухум. 4 сентября 2019. Абхазия-Информ. Лидер оппозиционных политических сил, депутат Парламента РА Аслан Бжания, проходящий курс реабилитации в Германии, выступил с видеообращением к народу Абхазии.
ОБРАЩЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ К НАРОДУ АБХАЗИ.
Дорогие соотечественники!
Я благодарен Всевышнему, что после длительного лечения у меня появилась возможность обратиться к вам.
Уверен, что именно ваша поддержка, ваши молитвы придавали мне силы и помогли мне выжить.
У меня никогда не было жажды власти любой ценой. Меня интересовали лишь кардинальные изменения, которые должны были изменить к лучшему жизнь наших простых граждан.
Лишь вера в способность изменить жизнь в Абхазии к лучшему двигала мной в последние пять лет моей политической деятельности. Все надежды на изменения сегодня я связываю с именем Алхаса Алексеевича Квициния.
Со своей стороны, я хочу поблагодарить всех, кто оказал доверие нашему кандидату и обеспечил его выход во второй тур.
Дорогие друзья, самое сложное еще впереди!
Мы не просто выбираем очередного президента, у нас есть шанс остановить развал нашего государства, шанс вступить на путь прогресса и развития.
Каждый следующий президент должен знать, что он обязан развивать страну, в противном случае переизбран не будет. Это должно стать аксиомой.
Алхаса Квициния я знаю хорошо. Он честный и решительный человек. Уверен, что он сможет вернуть всем веру в справедливость, в состоятельность нашего государства и уверенность в завтрашнем дне. Со своей стороны обещаю после полного выздоровления встать рядом с ним и вместе с нашей командой, которая наряду с опытными политиками состоит преимущественно из молодых профессионалов, направить все свои силы на улучшение жизни в нашей стране.
Абхазия должна стать прогрессивной, динамично развивающейся страной, комфортной для проживания ее многонационального народа. Наша страна, наш народ не заслуживает еще пять лет хаоса, беззакония, лжи и лицемерия.
Дорогие друзья, я обращаюсь к каждому из вас с просьбой поддержать Алхаса Квициния».
Аслан Бжания также призвал соотечественников на абхазском языке принять участие в голосовании по выборам президента и отдать свои голоса за Алхаса Квициниа.
https://www.facebook.com/apsny.today/videos/2506931019525113/
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