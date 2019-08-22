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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

Новости Среда, 04 сентября 2019 13:51
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

Сухум. 4 сентября 2019. Абхазия-Информ. Лидер оппозиционных политических сил, депутат Парламента РА Аслан Бжания, проходящий курс реабилитации в Германии, выступил с видеообращением к народу Абхазии.

ОБРАЩЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ К НАРОДУ АБХАЗИ.

Дорогие соотечественники!

Я благодарен Всевышнему, что после длительного лечения у меня появилась возможность обратиться к вам.

Уверен, что именно ваша поддержка, ваши молитвы придавали мне силы и помогли мне выжить.

У меня никогда не было жажды власти любой ценой. Меня интересовали лишь кардинальные изменения, которые должны были изменить к лучшему   жизнь наших простых граждан.

Лишь вера в способность изменить жизнь в Абхазии к лучшему двигала мной в последние пять лет моей политической деятельности. Все надежды на изменения сегодня я связываю с именем Алхаса Алексеевича Квициния.

Со своей стороны, я хочу поблагодарить всех, кто оказал доверие нашему кандидату и обеспечил его выход во второй тур.

Дорогие друзья, самое сложное еще впереди!

Мы не просто выбираем очередного президента, у нас есть шанс остановить развал нашего государства, шанс вступить на путь прогресса и развития.

Каждый следующий президент должен знать, что он обязан развивать страну, в противном случае переизбран не будет. Это должно стать аксиомой.

Алхаса Квициния я знаю хорошо. Он честный и решительный человек. Уверен, что он сможет вернуть всем веру в справедливость, в состоятельность нашего государства и уверенность в завтрашнем дне. Со своей стороны обещаю после полного выздоровления встать рядом с ним и вместе с нашей командой, которая наряду с опытными политиками состоит преимущественно из молодых профессионалов, направить все свои силы на улучшение жизни в нашей стране.

Абхазия должна стать прогрессивной, динамично развивающейся страной, комфортной для проживания ее многонационального народа. Наша страна, наш народ не заслуживает еще пять лет хаоса, беззакония, лжи и лицемерия.

Дорогие друзья, я обращаюсь к каждому из вас с просьбой поддержать Алхаса Квициния».

Аслан Бжания также призвал соотечественников на абхазском языке принять участие в голосовании по выборам президента и отдать свои голоса за Алхаса Квициниа.

https://www.facebook.com/apsny.today/videos/2506931019525113/

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 04 сентября 2019 14:03

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