ИНАЛ АРДЗИНБА: «РАЗГОВОРЫ О МОЕЙ РАБОТЕ В АБХАЗИИ ВЕДУТСЯ ДАВНО, НО ОНИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ»
Сухум. 4 сентября 2019. Абхазия-Информ. «Разговоры о моей работе в Абхазии ведутся давно, но они на сегодняшний день не имеют под собой никаких оснований». Так прокомментировал медиа-клубу «Апсны.иахьа» председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Инал Ардзинба информацию в российских СМИ о том, что кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа якобы предложит ему пост премьер-министра Республики Абхазия.
«Я с уважением отношусь ко всем кандидатам, участвующим в предвыборной гонке на пост Президента Республики Абхазия.
Разговоры о моей работе в Абхазии ведутся давно, но они на сегодняшний день не имеют под собой никаких оснований. Никаких консультаций на этот счёт не было. Со своей стороны, желаю кандидатам успешной работы!» - сказал российский политик.
8 сентября в Абхазии состоится повторное голосование по выборам президента. Во второй тур голосования вышли действующий президент Рауль Хаджимба и кандидат в президенты от объединённой оппозиции Алхас Квициниа.
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