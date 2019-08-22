ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИЗВАЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СОХРАНИТЬ ПОКА ЕЩЕ ХРУПКИЙ МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ В АБХАЗИИ

«Выборы главы государства – это, безусловно, важный этап нашего развития, но они являются лишь частью процесса формирования политической системы, строительства государства, его правовой культуры, политического самоутверждения. Поэтому, на наш взгляд, не следует относиться к данной акции гипертрофированно, оценивая чей-то выигрыш или проигрыш как явление, могущее кардинально изменить ход дальнейших событий, как нечто фатальное. Кто может сомневаться в том, что курс на независимость, определенный надолго и вовеки народом Абхазии, основателем современного абхазского государства Владиславом Григорьевичем Ардзинба, остается незыблемым при любых обстоятельствах», - отмечается в Обращении.

Хаджимба обратился «ко всем, кому небезразлична судьба нашей страны, наших общих достижений, нашего единства» быть бдительными, проявить мудрость, сдержанность, хладнокровие, «чтобы сохранить пока еще хрупкий мир и стабильность в Абхазии, перед которой открывается новый шанс стать красивой, благополучной и процветающей страной, признанной международным сообществом».

«Пусть после 8 сентября вновь восторжествуют в Абхазии мир, созидание, традиционное взаимоуважение и чувство семьи единой! Пусть разум возобладает над политическими амбициями и пристрастиями! Да хранит Всевышний миролюбивый и героический народ Республики Абхазия!»,- говорится в Обращении.

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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Дорогие соотечественники!

Абхазия шла к независимости и свободе долгим и тернистым путем. Сложен и нынешний процесс становления современного абхазского государства. Он сопряжен не только с пока еще сохраняющейся международной изоляцией страны и другими внешнеполитическими факторами, но и внутренними социально-политическими противоречиями. Поводов для тревог и переживаний не мало. Наряду со значительными подвижками и позитивом, есть, конечно, и определенный негатив, вызванный как субъективными, так и объективными причинами. Однако, на наш взгляд, нет оснований драматизировать ситуацию, доводить степень остроты проблем до безысходности и коллапса. К сожалению, такие оценки мотивированы политизированностью, целенаправленным выхолащиванием действительности. Вместе с тем, абхазское общество, несмотря на сопутствующие проблемы развития и роста, уверенно демонстрирует свою жизнеспособность. Различные слои населения, политические силы, несмотря на определенные расхождения во взглядах по тем или иным вопросам, объединены беспокойством за судьбу государства, за сохранение базовых духовных и идеологических ценностей.

Благодаря поддержке дружественной России, наметились позитивные изменения в укреплении безопасности Абхазии, ее обороноспособности, в социально-экономической сфере, во внешней политике.

Сделаны первые шаги в плане реализации судебной и конституционной реформ. На нынешнем этапе наше государство проходит еще одно серьезное испытание на прочность и устойчивость. Президентские выборы выявили широкий спектр мнений и взглядов на существующие проблемы, сильные и слабые звенья демократизации нашего общества, парламентаризма, изъяны управленческой системы, пока еще несвободной от старых схем и стереотипов.

Между тем, достаточно очевидно, что выборы становятся зеркалом общественного и политического самосознания народа Абхазии, индикатором взаимоотношения власти и оппозиции. Также зримы и явственны симптомы государственного и корпоративно-группового мышления.

Оценивая проистекающие при нашем непосредственном участии процессы, мы должны научиться отделять зерна от плевел, ценить и беречь полезное, положительное, преодолевая негативное и разрушительное. Все мы несем личную и коллективную ответственность за все, что есть сегодня, и может произойти завтра. Поэтому каждый из нас призван, побеждая личный интерес и пристрастия, дорожить теми завоеваниями, той выстраданной свободой, во имя которой сложили головы сотни сынов и дочерей Аҧсны. Серьезным препятствием в строительстве нашего государства могут стать внутренние трения и конфликты, могущие поставить под сомнение суть и смысл национальной идеи – сохранения народа, его идентичности, исторической самобытности, государственного суверенитета, конституционных устоев Республики Абхазия. Мы не вправе забывать, что любое противостояние в нашем обществе, может быть использовано против нас агрессивными и коварными силами, потворствующими реваншистским устремлениям Грузии, которая вновь инспирирует конфликт в Южной Осетии.

Выборы главы государства – это, безусловно, важный этап нашего развития, но они являются лишь частью процесса формирования политической системы, строительства государства, его правовой культуры, политического самоутверждения. Поэтому, на наш взгляд, не следует относиться к данной акции гипертрофированно, оценивая чей-то выигрыш или проигрыш как явление, могущее кардинально изменить ход дальнейших событий, как нечто фатальное. Кто может сомневаться в том, что курс на независимость, определенный надолго и вовеки народом Абхазии, основателем современного абхазского государства Владиславом Григорьевичем Ардзинба, остается незыблемым при любых обстоятельствах.

Мы можем преодолеть любые сложности во взаимоотношениях, любые проблемы и препятствия – только вместе, только в тесном взаимодействии, только сообща. И поэтому обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба нашей страны, наших общих достижений, нашего единства – будьте бдительны, проявите мудрость, сдержанность, хладнокровие, чтобы сохранить пока еще хрупкий мир и стабильность в Абхазии, перед которой открывается новый шанс стать красивой, благополучной и процветающей страной, признанной международным сообществом. Пусть после 8 сентября вновь восторжествуют в Абхазии мир, созидание, традиционное взаимоуважение и чувство семьи единой! Пусть разум возобладает над политическими амбициями и пристрастиями! Да хранит Всевышний миролюбивый и героический народ Республики Абхазия!